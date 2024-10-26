"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии с более чем 50% голосов
Киев • УНН
По данным ЦИК Грузии, после подсчета 70.91% бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта" набирает 52.99% голосов. На втором месте "Коалиция за перемены" с 11.2%, на третьем - "Единство" с 9.83%.
Предварительно, в Грузии на выборах большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.
Детали
По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, партия "Грузинская мечта" набирает 52.99% голосов после подсчета данных с 2206 участков, что соответствует 70.91% от общего количества.
Ситуация у других партий выглядит следующим образом:
"Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" - 11.2%;
"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") - 9.83%;
"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") - 9.02%;
"Гахария - За Грузию" - 8.22%;
"Гирчи" (Яго Хвичия) - 3.22%;
"Альянс патриотов" / "Альт-инфо" - 2.53%;
Лейбористская партия - 0,75%.
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