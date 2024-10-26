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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии с более чем 50% голосов

"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии с более чем 50% голосов

Киев  •  УНН

18:27 • 4204 просмотра

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По данным ЦИК Грузии, после подсчета 70.91% бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта" набирает 52.99% голосов. На втором месте "Коалиция за перемены" с 11.2%, на третьем - "Единство" с 9.83%.

Предварительно, в Грузии на выборах большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, партия "Грузинская мечта" набирает 52.99% голосов после подсчета данных с 2206 участков, что соответствует 70.91% от общего количества.

Ситуация у других партий выглядит следующим образом:

 "Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" - 11.2%;

 "Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") - 9.83%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") - 9.02%;

 "Гахария - За Грузию" - 8.22%;

"Гирчи" (Яго Хвичия) - 3.22%;

"Альянс патриотов" / "Альт-инфо" - 2.53%;

Лейбористская партия - 0,75%.

Парламентские выборы в Грузии: результаты первых экзитполов26 октября 2024, 16:32 • 12310 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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