"Грузинская мечта" лидирует на выборах в Грузии с более чем 50% голосов

Предварительно, в Грузии на выборах большинство голосов получила правящая партия "Грузинская мечта". Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

По словам председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, партия "Грузинская мечта" набирает 52.99% голосов после подсчета данных с 2206 участков, что соответствует 70.91% от общего количества.

Ситуация у других партий выглядит следующим образом:

"Коалиция за перемены - Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа" - 11.2%;

"Единство" ("Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Европейская Грузия") - 9.83%;

"Сильная Грузия" ("Лело", "За народ", "Площадь свободы", "Граждане") - 9.02%;

"Гахария - За Грузию" - 8.22%;

"Гирчи" (Яго Хвичия) - 3.22%;

"Альянс патриотов" / "Альт-инфо" - 2.53%;

Лейбористская партия - 0,75%.

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