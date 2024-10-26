Парламентские выборы в Грузии: результаты первых экзитполов
Киев • УНН
В Грузии завершились парламентские выборы, где участвовали 18 партий. Результаты провластных и оппозиционных экзитполов сильно различаются.
В Грузии завершились парламентские выборы. После объявления первых экзитполов, победу празднуют и правящая "Грузинская мечта", и основные оппозиционные партии. Об этом УНН пишет со ссылкой на News Georgia.
Детали
Проправительственный телеканал "Имеди" сообщает о том, что "Грузинская мечта" набрала более 56%. Согласно данным опросов оппозиционных каналов, большинство в парламенте получит оппозиция.
Экзитпол Edison Research, по заказу оппозиционного телеканала Formulа:
- «Грузинская мечта» — 40,9%;
- «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 16,7%;
- «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 16,7%;
- «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 10,3%;
- «Гахария – За Грузию» – 8,2%;
- «Гирчи» (Яго Хвичия) – 2,3%;
- «Альянс патриотов»/«Альт-инфо» – 2%;
- Лейбористская партия – 2%;
- Другие партии – 0,9%.
По этим данным, четыре оппозиционных партии получают в парламенте 83 мандата, а "Грузинская мечта" — 67 мандатов.
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Экзит-пол компании Harrys X по заказу оппозиционного телеканала Mtavari:
- «Грузинская мечта» — 42%;
- «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 18%;
- «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 13%;
- «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 9%;
- «Гахария – За Грузию» – 8%.
Экзит-пол компании GORBI по заказу проправительственного телеканала "Имеди":
- «Грузинская мечта» — 56,1%;
- «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 12,6%;
- «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 11,6%;
- «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 7%;
- «Гахария – За Грузию» – 4,8%;
- «Гирчи» (Яго Хвичия) – 3%;
- «Альянс патриотов»/«Альт-инфо» – 2,1%;
- Другие партии – 2,7%.
Напомним
26 октября в Грузии проходили парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Право голоса имели 3,5 млн граждан.
В выборах участвовали 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет.
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