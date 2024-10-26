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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Парламентские выборы в Грузии: результаты первых экзитполов

Парламентские выборы в Грузии: результаты первых экзитполов

Киев  •  УНН

16:32 • 7487 просмотра

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В Грузии завершились парламентские выборы, где участвовали 18 партий. Результаты провластных и оппозиционных экзитполов сильно различаются.

В Грузии завершились парламентские выборы. После объявления первых экзитполов, победу празднуют и правящая "Грузинская мечта", и основные оппозиционные партии. Об этом УНН пишет со ссылкой на News Georgia.

Детали

Проправительственный телеканал "Имеди" сообщает о том, что "Грузинская мечта" набрала более 56%. Согласно данным опросов оппозиционных каналов, большинство в парламенте получит оппозиция.

Экзитпол Edison Research, по заказу оппозиционного телеканала Formulа:

  • «Грузинская мечта» — 40,9%;
  • «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 16,7%;
  • «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 16,7%;
  • «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 10,3%;
  • «Гахария – За Грузию» – 8,2%;
  • «Гирчи» (Яго Хвичия) – 2,3%;
  • «Альянс патриотов»/«Альт-инфо» – 2%;
  • Лейбористская партия – 2%;
  • Другие партии – 0,9%.

По этим данным, четыре оппозиционных партии получают в парламенте 83 мандата, а "Грузинская мечта" — 67 мандатов.

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Экзит-пол компании Harrys X по заказу оппозиционного телеканала Mtavari:

  • «Грузинская мечта» — 42%;
  • «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 18%;
  • «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 13%;
  • «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 9%;
  • «Гахария – За Грузию» – 8%.

Экзит-пол компании GORBI по заказу проправительственного телеканала "Имеди":

  • «Грузинская мечта» — 56,1%;
  • «Коалиция за перемены – Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 12,6%;
  • «Единство» («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Европейская Грузия») — 11,6%;
  • «Сильная Грузия» («Лело», «За народ», «Площадь свободы», «Граждане») – 7%;
  • «Гахария – За Грузию» – 4,8%;
  • «Гирчи» (Яго Хвичия) – 3%;
  • «Альянс патриотов»/«Альт-инфо» – 2,1%;
  • Другие партии – 2,7%.

Напомним

26 октября в Грузии проходили парламентские выборы. Участки открылись в 08:00 и закрылись в 20:00. Право голоса имели 3,5 млн граждан.

В выборах участвовали 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет.

В Грузии на выборах: вброс бюллетеней и разгром электронных урн26 октября 2024, 10:38 • 16276 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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georgii-gakhariyaГеоргий Гахария
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