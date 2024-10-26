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Парламентські вибори в Грузії: результати перших екзитполів

Київ • УНН

 • 25896 перегляди

У Грузії завершилися парламентські вибори, де брали участь 18 партій. Результати провладних і опозиційних екзитполів сильно різняться.

Парламентські вибори в Грузії: результати перших екзитполів

У Грузії завершилися парламентські вибори. Після оголошення перших екзитполів, перемогу святкують і правляча "Грузинська мрія", і основні опозиційні партії. Про це УНН пише з посиланням на News Georgia.

Деталі

Проурядовий телеканал "Імеді" повідомляє про те, що "Грузинська мрія" набрала понад 56%. Згідно з даними опитувань опозиційних каналів, більшість у парламенті отримає опозиція.

Екзитпол Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу Formulа:

  • "Грузинська мрія" - 40,9%;
  • "Коаліція за зміни - Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" - 16,7%;
  • "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 16,7%;
  • "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") - 10,3%;
  • "Гахарія - За Грузію" - 8,2%;
  • "Гірчі" - Яго Хвічія) - 2,3%;
  • "Альянс патріотів"/"Альт-інфо" - 2%;
  • Лейбористська партія - 2%;
  • Інші партії-0,9%.

За цими даними, чотири опозиційні партії отримують у парламенті 83 мандати, а "Грузинська мрія" - 67 мандатів.

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Екзит-пол компанії Harrys X на замовлення опозиційного телеканалу Mtavari:

  • "Грузинська мрія" - 42%;
  • "Коаліція за зміни-Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 18%;
  • "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 13%;
  • "Сильна Грузія" – "Лело", "За народ", "Площа Свободи", "Громадяни") - 9%;
  • "Гахарія - За Грузію" - 8%.

Екзит-пол компанії GORBI на замовлення проурядового телеканалу "Имеди":

  • "Грузинська мрія" - 56,1%;
  • "Коаліція за зміни - Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" - 12,6%;
  • "Єдність" — "Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 11,6%;
  • "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") - 7%;
  • "Гахарія - За Грузію" - 4,8%;
  • "Гірчі" (Яго Хвічія) - 3%;
  • "Альянс патріотів"/"Альт-Інфо" - 2,1%;
  • Інші партії - 2,7%.

Нагадаємо

26 жовтня в Грузії проходили парламентські вибори. Ділянки відкрилися о 08:00 і закрилися о 20: 00. Право голосу мали 3,5 млн громадян.

У виборах брали участь 18 партій, зокрема правляча "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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