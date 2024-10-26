Парламентські вибори в Грузії: результати перших екзитполів
Київ • УНН
У Грузії завершилися парламентські вибори, де брали участь 18 партій. Результати провладних і опозиційних екзитполів сильно різняться.
У Грузії завершилися парламентські вибори. Після оголошення перших екзитполів, перемогу святкують і правляча "Грузинська мрія", і основні опозиційні партії. Про це УНН пише з посиланням на News Georgia.
Деталі
Проурядовий телеканал "Імеді" повідомляє про те, що "Грузинська мрія" набрала понад 56%. Згідно з даними опитувань опозиційних каналів, більшість у парламенті отримає опозиція.
Екзитпол Edison Research, на замовлення опозиційного телеканалу Formulа:
- "Грузинська мрія" - 40,9%;
- "Коаліція за зміни - Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" - 16,7%;
- "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 16,7%;
- "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") - 10,3%;
- "Гахарія - За Грузію" - 8,2%;
- "Гірчі" - Яго Хвічія) - 2,3%;
- "Альянс патріотів"/"Альт-інфо" - 2%;
- Лейбористська партія - 2%;
- Інші партії-0,9%.
За цими даними, чотири опозиційні партії отримують у парламенті 83 мандати, а "Грузинська мрія" - 67 мандатів.
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Екзит-пол компанії Harrys X на замовлення опозиційного телеканалу Mtavari:
- "Грузинська мрія" - 42%;
- "Коаліція за зміни-Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" — 18%;
- "Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 13%;
- "Сильна Грузія" – "Лело", "За народ", "Площа Свободи", "Громадяни") - 9%;
- "Гахарія - За Грузію" - 8%.
Екзит-пол компанії GORBI на замовлення проурядового телеканалу "Имеди":
- "Грузинська мрія" - 56,1%;
- "Коаліція за зміни - Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" - 12,6%;
- "Єдність" — "Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 11,6%;
- "Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") - 7%;
- "Гахарія - За Грузію" - 4,8%;
- "Гірчі" (Яго Хвічія) - 3%;
- "Альянс патріотів"/"Альт-Інфо" - 2,1%;
- Інші партії - 2,7%.
Нагадаємо
26 жовтня в Грузії проходили парламентські вибори. Ділянки відкрилися о 08:00 і закрилися о 20: 00. Право голосу мали 3,5 млн громадян.
У виборах брали участь 18 партій, зокрема правляча "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років.
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