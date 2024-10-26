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Масова бійка біля виборчої дільниці у Тбілісі: що відбувається на виборах у Грузії

Київ • УНН

 • 25333 перегляди

На виборчій дільниці в Тбілісі сталася сутичка між активістами "Грузинської мрії" та спостерігачами. У Грузії проходять парламентські вибори за участю 18 партій за новою пропорційною системою.

Масова бійка біля виборчої дільниці у Тбілісі: що відбувається на виборах у Грузії

У Тбілісі біля виборчої дільниці спалахнула масова сутичка між кількома десятками активістів проросійської партії "Грузинська мрія" та спостерігачами. Про це УНН пише з посиланням на News Georgia.

Деталі

Масова бійка сталася біля виборчої дільниці №60 в окрузі Глдані.

Як повідомляють ЗМІ, у бійці брали участь прихильники "Грузинської мрії" і спостерігачі. Відомо, що на місці також був присутній депутат тбіліського сакребуло від партії "Національний рух" Іраклій Едзгверадзе.

На місце прибула поліція. Коментарів МВС Грузії наразі не надходило.

Деякий час тому про бійку за участю прихильників партії влади та опозиції також повідомлялося з однієї з дільниць у тбіліському районі Ісані.

Нагадаємо

26 жовтня в Грузії проходять парламентські вибори. У них беруть участь 18 партій, зокрема правляча "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років.

150 депутатів парламенту вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для проходження в законодавчий орган партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

Вже повідомлялося про порушення. Зокрема, поліція розслідує масове вкидання бюлетенів на дільниці в Марнеулі. У Багдатському муніципалітеті виборець розбив обладнання для електронного голосування.

Президентка Грузії проголосувала на парламентських виборах26.10.24, 09:15 • 18594 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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