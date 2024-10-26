Грузія визначає своє політичне майбутнє на парламентських виборах
Київ • УНН
В Грузії проходять парламентські вибори, де лідирує проросійська партія "Грузинська мрія" з 40% підтримки. Проєвропейська опозиція має шанс на формування уряду, оскільки лідер не зможе правити самостійно.
Сьогодні в Грузії проходять парламентські вибори, які можуть суттєво вплинути на напрямок розвитку країни. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За інформацією, лідирує в опитуваннях партія "Грузинська мрія", яка дотримується проросійської політики. За даними останніх опитувань, її підтримують близько 40% виборців, що дозволяє їй зберігати вплив у політичному житті країни вже протягом 12 років.
Однак, оскільки "Грузинська мрія" навряд чи зможе самостійно сформувати уряд, відкривається можливість для проєвропейської опозиції. Грузія отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу в грудні минулого року, проте політичні зміни та внутрішні проблеми призвели до зупинки процесу членства з минулого літа.
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