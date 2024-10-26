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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузия определяет свое политическое будущее на парламентских выборах

Грузия определяет свое политическое будущее на парламентских выборах

Киев  •  УНН

23:29 • 1008 просмотра

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В Грузии проходят парламентские выборы, где лидирует пророссийская партия "Грузинская мечта" с 40% поддержки. Проевропейская оппозиция имеет шанс на формирование правительства, поскольку лидер не сможет править самостоятельно.

Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на направление развития страны. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По информации, лидирует в опросах партия "Грузинская мечта", которая придерживается пророссийской политики. По данным последних опросов, ее поддерживают около 40% избирателей, что позволяет ей сохранять влияние в политической жизни страны уже на протяжении 12 лет.

Однако, поскольку "Грузинская мечта" вряд ли сможет самостоятельно сформировать правительство, открывается возможность для проевропейской оппозиции. Грузия получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз в декабре прошлого года, однако политические изменения и внутренние проблемы привели к остановке процесса членства с прошлого лета.

Грузия ввела дополнительную проверку для мужчин с украинскими паспортами - нардеп25 октября 2024, 17:00 • 11696 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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