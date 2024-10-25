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Грузия ввела дополнительную проверку для мужчин с украинскими паспортами - нардеп

Грузия ввела дополнительную проверку для мужчин с украинскими паспортами - нардеп

Киев  •  УНН

17:00 • 5945 просмотра

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В аэропорту Грузии все мужчины с украинскими паспортами проходят дополнительную проверку, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который прибыл как международный наблюдатель на парламентские выборы.

В Грузии все мужчины с украинскими паспортами подлежат дополнительной проверке. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который прибыл в страну в качестве международного наблюдателя на парламентские выборы, передает УНН.

Гончаренко сообщил, что его делегировала ПАСЕ в качестве международного наблюдателя на выборах, которые состоятся 26 октября.

«Приключения начались уже в аэропорту. Оказывается, все мужчины с украинскими паспортами подлежат дополнительной проверке. Нас держали на паспортном контроле дольше, чем других пассажиров», - сообщил Гончаренко.

Парламентские выборы в Грузии: обнародован ряд соцопросов, кто лидирует23 октября 2024, 19:22 • 21229 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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