Грузия ввела дополнительную проверку для мужчин с украинскими паспортами - нардеп
Киев • УНН
В аэропорту Грузии все мужчины с украинскими паспортами проходят дополнительную проверку, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который прибыл как международный наблюдатель на парламентские выборы.
В Грузии все мужчины с украинскими паспортами подлежат дополнительной проверке. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который прибыл в страну в качестве международного наблюдателя на парламентские выборы, передает УНН.
Гончаренко сообщил, что его делегировала ПАСЕ в качестве международного наблюдателя на выборах, которые состоятся 26 октября.
«Приключения начались уже в аэропорту. Оказывается, все мужчины с украинскими паспортами подлежат дополнительной проверке. Нас держали на паспортном контроле дольше, чем других пассажиров», - сообщил Гончаренко.
Парламентские выборы в Грузии: обнародован ряд соцопросов, кто лидирует23 октября 2024, 19:22 • 21229 просмотров