Парламентские выборы в Грузии: обнародован ряд соцопросов, кто лидирует
Киев • УНН
Обнародованы три рейтинга партий перед парламентскими выборами в Грузии. Edison Research и SAVANTA отдают предпочтение оппозиции, тогда как GORBI прогнозирует победу правящей партии.
Сегодня в Грузии обнародован ряд рейтингов партий перед парламентскими выборами. По данным Edison Research сообщает, что оппозиция в сумме набирает 53%, а вот GORBI отдает победу правящей партии, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
Опубликован третий за день рейтинг партий Грузии перед выборами. На этот раз от Edison Research по заказу оппозиционного телеканала Formulа.
По этому опросу оппозиция в сумме набирает 53%.
Опрос был проведен с 1 по 18 октября. 1200 человек в Грузии, погрешность +/-2,8%.
Добавим
Проправительственный телеканал "Имеди" обнародовал результаты нового опроса общественного мнения, проведенного компанией GORBI.
Согласно этим данным, рейтинг правящей партии "Грузинская мечта" превысил 60%, а проходной барьер на выборах преодолевают только две оппозиционные партии.
Опрос проводился методом личного интервью по Грузии с 12 по 21 октября. 1704 респондента. Погрешность +/-3%.
Что еще известно?
Сегодня утром был опубликован альтернативный опрос с прямо противоположными результатами - его проводила британская компания SAVANTA по заказу "Фонда свободы медиа", результаты распространил оппозиционный телеканал Mtavari. Согласно этому опросу, "Грузинская мечта" набирает лишь 35%, а большинство голосов берет оппозиция.
Напомним
26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.