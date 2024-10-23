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Парламентські вибори у Грузії: оприлюднено низку соцопитувань, хто лідирує

Київ • УНН

 • 21830 перегляди

Оприлюднено три рейтинги партій перед парламентськими виборами в Грузії. Edison Research і SAVANTA віддають перевагу опозиції, тоді як GORBI прогнозує перемогу правлячої партії.

Парламентські вибори у Грузії: оприлюднено низку соцопитувань, хто лідирує

Сьогодні у Грузії оприлюднено низку рейтингів партій перед парламентськими виборами. За даними Edison Research повідомляє, що опозиція в сумі набирає 53%, а от GORBI віддає перемогу правлячій партії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Опубліковано третій за день рейтинг партій Грузії перед виборами. Цього разу від Edison Research на замовлення опозиційного телеканалу Formulа.

За цим опитуванням опозиція в сумі набирає 53%.

Опитування було проведено з 1 по 18 жовтня. 1200 осіб у Грузії, похибка +/-2,8%.

Додамо

Проурядовий телеканал "Імеді" оприлюднив результати нового опитування громадської думки, проведеного компанією GORBI.

Згідно з цими даними, рейтинг правлячої партії "Грузинська мрія" перевищив 60%, а прохідний бар'єр на виборах долають лише дві опозиційні партії.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю щодо Грузії з 12 по 21 жовтня. 1704 респонденти. Похибка +/-3%.

Що ще відомо?

Сьогодні зранку було опубліковано альтернативне опитування із прямо протилежними результатами — його проводила британська компанія SAVANTA на замовлення "Фонду свободи медіа", результати поширив опозиційний телеканал Mtavari. Згідно з цим опитуванням, "Грузинська мрія" набирає лише 35%, а більшість голосів бере опозиція.

Нагадаємо

26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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