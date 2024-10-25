Грузія запровадила додаткову перевірку для чоловіків з українськими паспортами - нардеп
Київ • УНН
В аеропорту Грузії всі чоловіки з українськими паспортами проходять додаткову перевірку, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який прибув як міжнародний спостерігач на парламентські вибори.
У Грузії всі чоловіки з українськими паспортами підлягають додатковій перевірці. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, який прибув до країни в якості міжнародного спостерігача на парламентські вибори, передає УНН.
Гончаренко повідомив, що його делегувала ПАРЄ в якості міжнародного спостерігача на виборах, які відбудуться 26 жовтня.
"Пригоди почались вже в аеропорту. Виявляється, всі чоловіки з українськими паспортами підлягають додатковій перевірці. Нас тримали на паспортному контролі довше, ніж інших пасажирів", - повідомив Гончаренко.
Парламентські вибори у Грузії: оприлюднено низку соцопитувань, хто лідирує23.10.24, 22:22 • 21830 переглядiв