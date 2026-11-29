Україні не можна виводити війська з неокупованої частини Донбасу в рамках мирних переговорів. Про це в інтерв'ю The Washington Post заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, інформує УНН.

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Водночас, за його словами, в разі продовження українських контрнаступальних операцій росія може погодитися на зупинку по лінії фронту.

Це стало б цілковитим крахом для президента - він це чудово розуміє - для уряду і для самоусвідомлення українців. ... Якщо ми відступимо, просто кинувши людей і землю напризволяще, це стане моральним зламом для всієї нації. Україна не може погодитися на здачу Донбасу - сказав Білецький.

Він підкреслив, що "найреалістичнішою пропозицією" було б заморожування війни вздовж нинішньої лінії фронту.

"Коли через п'ять-шість місяців стане очевидно, що росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно розглянути питання про зупинку по лінії фронту. ... Ми маємо змусити росіян усвідомити, що їхня мета, яку вони вже звузили, є недосяжною", - резюмував генерал.

Нагадаємо

Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" бригадному генералу Андрію Білецькому.

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