Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" відомому громадському діячу Роману Ратушному (посмертно) та бригадному генералу Андрію Білецькому, передає УНН із посиланням на КМДА.

Як повідомили у КМДА, цією відзнакою місто вшановує військових, громадських діячів, політиків і меценатів, чия діяльність стала прикладом мужності та високої громадянської позиції.

Присвоєння цього високого звання – це вияв нашої безмежної вдячності та поваги до людей, які захищають незалежність України на передовій, і тих, хто розбудовує столицю в тилу. Особливо важливо для громади зберегти пам’ять про наших полеглих героїв, чий подвиг назавжди лишиться в історії Києва