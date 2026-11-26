Андрію Білецькому та Роману Ратушному присвоїли звання "почесний громадянин Києва"
Київ • УНН
Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" ще сімом киянам, які зробили вагомий внесок у захист держави, розвиток столиці та здобули високий авторитет громади.
Київська міська рада присвоїла звання "Почесний громадянин міста Києва" відомому громадському діячу Роману Ратушному (посмертно) та бригадному генералу Андрію Білецькому, передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Як повідомили у КМДА, цією відзнакою місто вшановує військових, громадських діячів, політиків і меценатів, чия діяльність стала прикладом мужності та високої громадянської позиції.
Присвоєння цього високого звання – це вияв нашої безмежної вдячності та поваги до людей, які захищають незалежність України на передовій, і тих, хто розбудовує столицю в тилу. Особливо важливо для громади зберегти пам’ять про наших полеглих героїв, чий подвиг назавжди лишиться в історії Києва
Зокрема, звання "Почесний громадянин міста Києва" присвоєно:
- Роману Ратушному (посмертно) – відомому громадському діячу та голові правління ГО «Захистимо Протасів Яр» у 2019–2022 роках, який користувався загальною повагою і авторитетом у киян, розвіднику 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»;
- Сергію Ільницькому (посмертно) – полковнику, першому заступникові командувача Української добровольчої армії та командиру загону «Південь», депутату Київради ІХ скликання, який мав також визначні досягнення у розвитку спорту;
- Віктору Торкотюку – командиру військової частини, полковнику, який із 2016 року проходить військову службу, служив у розвідувальних підрозділах ЗСУ, а на початку повномасштабного вторгнення сформував та очолив спеціальний підрозділ «Артан», брав участь в обороні Києва та на найскладніших напрямках фронту;
- Андрію Білецькому – бригадному генералу, командиру угруповання військ «Центр»;
- Петру Кузику – військовослужбовцю, який із 2022 року командує батальйоном «Свобода», підполковнику, політику, підприємцю, ексголові Деснянської РДА та депутату Київради кількох скликань;
- Радживу Гупті – генеральному директору ТОВ «КУСУМ» – за багаторічну благодійницьку й меценатську діяльність, а також вагомий внесок у розвиток бізнесу та соціально-економічну сферу столиці;
- Віталію Джуринському – засновнику групи компаній «VIDI» – за значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток столиці, видатні досягнення в розвитку бізнесу, багаторічну благодійну та громадську діяльність.