Андрею Билецкому и Роману Ратушному присвоили звание "почётный гражданин Киева"
Киев • УНН
Киевский городской совет присвоил звание "Почётный гражданин города Киева" ещё семерым киевлянам, которые внесли весомый вклад в защиту государства, развитие столицы и завоевали высокий авторитет у общины.
Киевский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" известному общественному деятелю Роману Ратушному (посмертно) и бригадному генералу Андрею Билецкому, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Как сообщили в КГГА, этой наградой город чествует военнослужащих, общественных деятелей, политиков и меценатов, чья деятельность стала примером мужества и высокой гражданской позиции.
Присвоение этого высокого звания — это выражение нашей безграничной благодарности и уважения к людям, которые защищают независимость Украины на передовой, и тем, кто развивает столицу в тылу. Особенно важно для общины сохранить память о наших павших героях, чей подвиг навсегда останется в истории Киева
В частности, звание "Почетный гражданин города Киева" присвоено:
- Роману Ратушному (посмертно) — известному общественному деятелю и председателю правления ОО «Защитим Протасов Яр» в 2019–2022 годах, пользовавшемуся всеобщим уважением и авторитетом среди киевлян, разведчику 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр»;
- Сергею Ильницкому (посмертно) — полковнику, первому заместителю командующего Украинской добровольческой армии и командиру отряда «Юг», депутату Киевсовета IX созыва, который также имел выдающиеся достижения в развитии спорта;
- Виктору Торкотюку — командиру воинской части, полковнику, который с 2016 года проходит военную службу, служил в разведывательных подразделениях ВСУ, а в начале полномасштабного вторжения сформировал и возглавил специальное подразделение «Артан», принимал участие в обороне Киева и на самых сложных направлениях фронта;
- Андрею Билецкому — бригадному генералу, командиру группировки войск «Центр»;
- Петру Кузику — военнослужащему, который с 2022 года командует батальоном «Свобода», подполковнику, политику, предпринимателю, экс-главе Деснянской РГА и депутату Киевсовета нескольких созывов;
- Радживу Гупте — генеральному директору ООО «КУСУМ» — за многолетнюю благотворительную и меценатскую деятельность, а также весомый вклад в развитие бизнеса и социально-экономическую сферу столицы;
- Виталию Джуринскому — основателю группы компаний «VIDI» — за значительный личный вклад в социально-экономическое, культурное развитие столицы, выдающиеся достижения в развитии бизнеса, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность.