Киевский городской совет присвоил звание "Почетный гражданин города Киева" известному общественному деятелю Роману Ратушному (посмертно) и бригадному генералу Андрею Билецкому, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Как сообщили в КГГА, этой наградой город чествует военнослужащих, общественных деятелей, политиков и меценатов, чья деятельность стала примером мужества и высокой гражданской позиции.

Присвоение этого высокого звания — это выражение нашей безграничной благодарности и уважения к людям, которые защищают независимость Украины на передовой, и тем, кто развивает столицу в тылу. Особенно важно для общины сохранить память о наших павших героях, чей подвиг навсегда останется в истории Киева — отметил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

В частности, звание "Почетный гражданин города Киева" присвоено: