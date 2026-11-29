Ворог у ніч проти неділі, 29 листопада, атакував Одесу. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці є постраждалі.

На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям - зазначив Лисак.

Згодом він констатував, що нічна атака на Одесу забрала життя літньої жінки.

Нагадаємо

російський удар по центру Одеси 18 листопада забрав життя трьох людей.

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