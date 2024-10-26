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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массовая драка возле избирательного участка в Тбилиси: что происходит на выборах в Грузии

Массовая драка возле избирательного участка в Тбилиси: что происходит на выборах в Грузии

Киев  •  УНН

13:12 • 6781 просмотра

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На избирательном участке в Тбилиси произошла стычка между активистами "Грузинской мечты" и наблюдателями. В Грузии проходят парламентские выборы с участием 18 партий по новой пропорциональной системе.

В Тбилиси возле избирательного участка вспыхнула массовая стычка между несколькими десятками активистов пророссийской партии «Грузинская мечта» и наблюдателями. Об этом УНН пишет со ссылкой на News Georgia.

Детали

Массовая драка произошла возле избирательного участка №60 в округе Глдани.

Как сообщают СМИ, в драке участвовали сторонники «Грузинской мечты» и наблюдатели. Известно, что на месте также присутствовал депутат тбилисского сакребуло от партии «Национальное движение» Ираклий Эдзгверадзе.

На место прибыла полиция. Комментариев МВД Грузии пока не поступало.

Некоторое время назад о драке с участием сторонников партии власти и оппозиции также сообщалось с одного из участков в тбилисском районе Исани.

Напомним,

26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 партий, в том числе правящая «Грузинская мечта», которая находится у власти уже 12 лет.

150 депутатов парламента впервые избирают не по смешанной, как раньше, а полностью по пропорциональной системе. Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Уже сообщалось о нарушениях. В частности, полиция расследует массовый вброс бюллетеней на участке в Марнеуле. В Багдатском муниципалитете избиратель разбил оборудование для электронного голосования.

Президентка Грузии проголосовала на парламентских выборах26 октября 2024, 06:15 • 14281 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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