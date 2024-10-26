У Грузії на виборах: вкидання бюлетенів і розгром електронних урн

У Грузії поліція почала кримінальну справу через імовірне масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в окрузі Марнеулі. Тим часом у Багдатському муніципалітеті громадянин увірвався на виборчу дільницю і розбив пристрої для електронного голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsGeorgia.

Як заявив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії Георгій Каландарішвілі, МВС порушило кримінальну справу через ймовірне масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці №69 у Марнеулі.

Він також звернувся за роз'ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії для роз'яснення ситуації і зажадав проведення засідання.

Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим або маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів - додав він.

ЗМІ повідомляють, що наразі процес голосування на зазначеній дільниці призупинено.

Кадри масового вкидання дільниць у соцмережах поширила голова організації "Міжнародна прозорість - Грузія" Ека Гігаурі.

Також повідомляють, що в селі Дідвела Багдатського муніципалітету виборець увірвався на дільницю і розбив кілька пристроїв для електронного голосування.

ЗМІ поширили кадри з місця, на яких видно перевернуті електронні урни та апарати верифікації виборців.

Факт підтвердив голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі. При цьому, за його словами, з ладу вийшли тільки машини для реєстрації.

Поведінку громадянина Каландарішвілі пояснив "певним психоемоційним станом".

"Комісія забезпечила безперебійне продовження процесу голосування на виборчій дільниці, використовуючи інші машини", - сказав він.

За словами Каландарішвілі, зараз процес голосування на цій дільниці триває у звичайному режимі.

Доповнення

26 жовтня в Грузії відбуваються парламентські вибори. У них беруть участь 18 партій, зокрема керівна "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років.

150 депутатів парламенту вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для проходження до законодавчого органу партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

У Грузії та за її межами відкрито понад 3,1 тис. виборчих дільниць. Право голосу мають 3,5 млн громадян. Дільниці відкрилися о 08:00 і закриються о 20:00.