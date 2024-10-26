У Грузії на виборах: вкидання бюлетенів і розгром електронних урн
Київ • УНН
На парламентських виборах у Грузії поліція розслідує масове вкидання бюлетенів на дільниці в Марнеулі. У Багдатському муніципалітеті виборець розбив обладнання для електронного голосування.
У Грузії поліція почала кримінальну справу через імовірне масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в окрузі Марнеулі. Тим часом у Багдатському муніципалітеті громадянин увірвався на виборчу дільницю і розбив пристрої для електронного голосування. Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsGeorgia.
Як заявив голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Грузії Георгій Каландарішвілі, МВС порушило кримінальну справу через ймовірне масове вкидання бюлетенів на виборчій дільниці №69 у Марнеулі.
Він також звернувся за роз'ясненнями до Марнеульської районної виборчої комісії для роз'яснення ситуації і зажадав проведення засідання.
Це тривожна інформація, і виборча комісія, якщо вона підтвердиться, не дозволить таким ізольованим, контрольованим або маніпулятивним інцидентам підірвати багатомісячні зусилля, які ми вклали в день виборів
ЗМІ повідомляють, що наразі процес голосування на зазначеній дільниці призупинено.
Кадри масового вкидання дільниць у соцмережах поширила голова організації "Міжнародна прозорість - Грузія" Ека Гігаурі.
Також повідомляють, що в селі Дідвела Багдатського муніципалітету виборець увірвався на дільницю і розбив кілька пристроїв для електронного голосування.
ЗМІ поширили кадри з місця, на яких видно перевернуті електронні урни та апарати верифікації виборців.
Факт підтвердив голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі. При цьому, за його словами, з ладу вийшли тільки машини для реєстрації.
Поведінку громадянина Каландарішвілі пояснив "певним психоемоційним станом".
"Комісія забезпечила безперебійне продовження процесу голосування на виборчій дільниці, використовуючи інші машини", - сказав він.
За словами Каландарішвілі, зараз процес голосування на цій дільниці триває у звичайному режимі.
Доповнення
26 жовтня в Грузії відбуваються парламентські вибори. У них беруть участь 18 партій, зокрема керівна "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років.
150 депутатів парламенту вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою. Для проходження до законодавчого органу партіям необхідно подолати п'ятивідсотковий бар'єр.
У Грузії та за її межами відкрито понад 3,1 тис. виборчих дільниць. Право голосу мають 3,5 млн громадян. Дільниці відкрилися о 08:00 і закриються о 20:00.