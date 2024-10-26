В Грузии на выборах: вброс бюллетеней и разгром электронных урн

В Грузии полиция начала уголовное дело из-за предполагаемого массового вброса бюллетеней на избирательном участке в округе Марнеули. Тем временем в Багдатском муниципалитете гражданин ворвался на избирательный участок и разбил устройства для электронного голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsGeorgia.

Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Георгий Каландаришвили МВД возбудило уголовное дело из-за предполагаемого массового вброса бюллетеней на избирательном участке №69 в Марнеуле.

Он также обратился за разъяснениями к Марнеульской районной избирательной комиссии для разъяснения ситуации и потребовал проведения заседания.

Это тревожная информация, и избирательная комиссия, если она подтвердится, не позволит таким изолированным, контролируемым или манипулятивным инцидентам подорвать многомесячные усилия, которые мы вложили в день выборов — добавил он.

СМИ сообщают, что в настоящее время процесс голосования на указанном участке приостановлен.

Кадры массового вброса участков в соцсетях распространила глава организации "Международная прозрачность — Грузия" Эка Гигаури.

Также сообщается, что в селе Дидвела Багдатского муниципалитета избиратель ворвался на участок и разбил несколько устройств для электронного голосования.

СМИ распространили кадры с места, на которых видны перевернутые электронные урны и аппараты верификации избирателей.

Факт подтвердил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. При это, по его словам, из строя вышли только машины для регистрации.

Поведение гражданина Каландаришвили объяснил "определенным психоэмоциональным состоянием".

"Комиссия обеспечила бесперебойное продолжение процесса голосования на избирательном участке, используя другие машины", — сказал он.

По словам Каландаришвили, сейчас процесс голосования на этом участке продолжается в обычном режиме.

Дополнение

26 октября в Грузии проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 партий, в том числе правящая "Грузинская мечта", которая находится у власти уже 12 лет.

150 депутатов парламента впервые избирают не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для прохождения в законодательный орган партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

В Грузии и за ее пределами открыто более 3,1 тыс. избирательных участков. Право голоса есть у 3,5 млн граждан. Участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.