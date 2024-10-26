Президентка Грузії проголосувала на парламентських виборах

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі проголосувала на парламентських виборах, висловивши впевненість, що сьогодні «переможе Грузія». Про це УНН повідомляє з посиланням на NewsGeorgia.

«Цього разу я голосувала не за когось, а за щось. Я голосував за нову Грузію, заради якої 22 роки тому приїхала в цю країну, за яку молилися мої предки. Я голосувала за ту Грузію, про яку, я впевнена, молиться вся Грузія. Увечері ми всі будемо переможцями. Ніхто не програє, тому що переможе Грузія», - заявила Зурабішвілі.

У Грузії почалися парламентські вибори. Дільниці для голосування відкрилися в суботу о 8:00 за місцевим часом у масштабах країни за винятком окупованих Абхазії та Цхінвальського регіону.

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За даними Центрвиборчкому, у Грузії налічується 3 044 виборчі дільниці. Серед них 13 спецдільниць - 12 при пенітенціарних установах і одна при психіатричному центрі. Також у день голосування працюватимуть 67 дільниць, які розташовані за межами Грузії - у 53 містах 42 країн світу.

Право голосу мають 3 508 294 громадянина, включно з 95 910 особами за кордоном.

У Грузії голосування відбувається у 84 виборчих округах. Найбільший округ - це Батумі, де зареєстровано близько 155 тис. виборців. Найменший - Шуахеві (близько 14,5 тис.).

Нинішні вибори - перші, на яких масово застосовують електронні засоби голосування - апарати верифікації виборців і підрахунку голосів. Ними скористаються до 90% виборців. На 2330 дільницях, включно з усіма за кордоном, голосування проводитиметься в традиційній формі, за старими правилами.

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Парламент укомплектують за новими правилами. 150 депутатів законодавчого органу вперше обирають не за змішаною, як раніше, а повністю за пропорційною системою.

Для того щоб потрапити до парламенту, партіям потрібно буде подолати п'ятивідсотковий бар'єр. За депутатські мандати борються 18 політичних суб'єктів.

Опитування громадської думки дають суперечливі прогнози. Найімовірніший сценарій, за якого бар'єр подолають правляча «Грузинська мрія» і ще чотири опозиційні сили.

Якщо жодній партії не вдасться отримати більшість місць, потрібно буде формувати коаліційний уряд.

Доповнення

Сьогодні, 26 жовтня, у Грузії відбуваються парламентські вибори, які можуть істотно вплинути на напрямок розвитку країни.