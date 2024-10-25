Вибори у Грузії: партія влади потрапила у скандал через "російський слід" в агітаційному ролику
Київ • УНН
Правляча партія Грузії випустила передвиборчий ролик, який виявився схожим на російську рекламу 2018 року. Раніше партія вже потрапила у скандал через використання фото зруйнованої України у своїй агітації.
У Грузії передвиборчий ролик від "Грузинської мрії" спровокував скандал - там помітили "російський слід", передає УНН із посиланням на SOVA Грузія.
Деталі
Днями партія "Грузинська мрія" випустила нове рекламне відео, яке закликає громадян прийти на вибори. У ролику чоловік спочатку відмовляється голосувати, пояснюючи це дружині тим, що партія і так переможе. Однак після жахливого сну про те, що може статися, якщо переможе опозиція, він будить дружину і змінює свою думку.
В інтернеті швидко помітили схожість нового ролика "Грузинської мрії" із передвиборчою рекламою, випущеною в росії перед президентськими виборами 2018 року. В обох відео сюжет розвивається за схожим сценарієм.
"Грузинська мрія" незаконно використала фото зруйнованої України в рекламних банерах: нові деталі25.10.24, 15:44 • 15387 переглядiв
Нагадаємо
26 вересня правляча партія Грузії сьогодні представила серію нових передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати світ" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.
Кампанія ГМ викликала шквал критики. Президент Саломі Зурабішвілі назвала плакати "виготовленими у ковалі КДБ". Офіційний Київ наголосив, що зображувати жахливі наслідки жорстокої війни росії проти України в політичній рекламі неприпустимо. Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський вважав плакати "ганебними та огидними".
Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що народ країни нібито "не мав повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні". За його словами, протягом двох з половиною років опозиційні ЗМІ "представляли події таким чином", ніби Грузія "мала заздрити Україні". Тепер, за словами Кобахідзе, передвиборчі банери правлячої партії показали правду.