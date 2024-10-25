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"Грузинська мрія" незаконно використала фото зруйнованої України в рекламних банерах: нові деталі

Київ • УНН

 • 15387 перегляди

Автор фото зруйнованого храму в Богородичному заявив про крадіжку знімка для передвиборчої кампанії "Грузинської мрії". Фотограф Лев Радін категорично відмовив у використанні фото, але партія проігнорувала заборону.

"Грузинська мрія" незаконно використала фото зруйнованої України в рекламних банерах: нові деталі

Фото, використане в серії скандальних передвиборчих банерів "Грузинські мрії" із зруйнованими українськими містами, було вкрадено. Зі звинуваченнями виступив проект "Детектор розтрат", передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

За даними ЗМІ, йдеться про знімок із зображенням знищеного храму у селі Богородичне Донецької області.

Автор фото - співробітник агентства Sipa US Лев Радін. На стоковій платформі Alamy вказується, що використання можливе лише в "редакційних цілях" — репортажах, журналістських оглядах, повідомленнях новин тощо.

Радін каже, що категорично відмовив, коли Alamy звернувся за дозволом використовувати знімок.

"Ганебно і огидно": посол ЄС засудив передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із фото зруйнованих міст України04.10.24, 21:13 • 26703 перегляди

"Я категорично відмовився. Проте вони все одно використовували фотографію, хоч і незаконно. Це ганебно. Я ніколи не підтримаю партію "Грузинська мрія", – сказав Радін "Детектору розтрат".

У пресслужбі "Грузинської мрії", Sipa US та Alamy не відповіли на запити проекту.

"Детектор розтрат" нагадує, що законодавство Грузії забороняє використовувати фото чи інші матеріали у передвиборних кампаніях без дозволу автора.

Саме ці положення стали підставою для закриття популярних піратських сайтів Adjaranet та iMovies, де розміщувалися фільми без лецензій.

Нагадаємо

26 вересня правляча партія Грузії сьогодні представила серію нових передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати світ" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Кампанія ГМ викликала шквал критики. Президент Саломі Зурабішвілі назвала плакати "виготовленими у ковалі КДБ". Офіційний Київ наголосив, що зображувати жахливі наслідки жорстокої війни росії проти України в політичній рекламі неприпустимо. Посол ЄС у Грузії Павло Герчинський вважав плакати "ганебними та огидними".

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що народ країни нібито "не мав повної та адекватної інформації про те, що відбувається в Україні". За його словами, протягом двох з половиною років опозиційні ЗМІ "представляли події таким чином", ніби Грузія "мала заздрити Україні". Тепер, за словами Кобахідзе, передвиборчі банери правлячої партії показали правду.

Антоніна Туманова

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