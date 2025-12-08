Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Київ • УНН
Медіагігант Paramount запропонував 74,4 мільярда доларів за Warner Bros. Discovery, перебиваючи пропозицію Netflix у 72 мільярди доларів. Paramount пропонує 30 доларів за акцію готівкою, закликаючи акціонерів відхилити угоду з конкурентом.
Медіагігант Paramount зробив пропозицію про придбання Warner Bros. Discovery (WBD) на суму близько 74,4 мільярда доларів, кинувши виклик Netflix, який лише кілька днів тому домовився про поглинання WBD за 72 мільярди доларів. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.
Деталі
У понеділок Paramount заявила, що звертається безпосередньо до акціонерів WBD із пропозицією у 30 доларів за акцію готівкою. Ця пропозиція перевищує суперницьку пропозицію від Netflix, яку Paramount назвала заснованою на "ілюзорній перспективній оцінці" кабельних активів WBD.
Ключова відмінність полягає в тому, що Paramount, на відміну від Netflix, пропонує купити усі кабельні активи Warner Bros. і закликає акціонерів відхилити угоду з конкурентом.
Аргументація Paramount
Ми вважаємо, що наша пропозиція створить сильніший Голлівуд. Це найкраще відповідає інтересам творчої спільноти, споживачів та кіноіндустрії
Компанія стверджує, що її пропозиція зменшує ризики, пов'язані з тривалим процесом регуляторного затвердження та складною комбінацією власного капіталу та готівки, запропонованою Netflix.
Пропозиція Netflix
Угода Netflix, укладена минулої п'ятниці, оцінюється у $27,75 за акцію WBD ($82,7 млрд, включаючи борг). Вона не включає такі мережі, як CNN та Discovery, оскільки передбачає попередній розділ кабельних операцій WBD.
