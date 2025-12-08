Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.

$42.060.13
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області8 грудня, 05:46 • 4032 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 17453 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 5754 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 18933 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 15691 перегляди
Жодних санкцій, дійте через росіюPhoto15:38 • 148 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 62 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 53246 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63497 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 64304 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.

Медіагігант Paramount запропонував 74,4 мільярда доларів за Warner Bros. Discovery, перебиваючи пропозицію Netflix у 72 мільярди доларів. Paramount пропонує 30 доларів за акцію готівкою, закликаючи акціонерів відхилити угоду з конкурентом.

Медіагігант Paramount зробив пропозицію про придбання Warner Bros. Discovery (WBD) на суму близько 74,4 мільярда доларів, кинувши виклик Netflix, який лише кілька днів тому домовився про поглинання WBD за 72 мільярди доларів. Про це повідомляють світові ЗМІ, пише УНН.

Деталі

У понеділок Paramount заявила, що звертається безпосередньо до акціонерів WBD із пропозицією у 30 доларів за акцію готівкою. Ця пропозиція перевищує суперницьку пропозицію від Netflix, яку Paramount назвала заснованою на "ілюзорній перспективній оцінці" кабельних активів WBD.

Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO05.12.25, 14:40 • 53246 переглядiв

Ключова відмінність полягає в тому, що Paramount, на відміну від Netflix, пропонує купити усі кабельні активи Warner Bros. і закликає акціонерів відхилити угоду з конкурентом.

Аргументація Paramount

Ми вважаємо, що наша пропозиція створить сильніший Голлівуд. Це найкраще відповідає інтересам творчої спільноти, споживачів та кіноіндустрії 

– заявив голова правління та генеральний директор Paramount Девід Еллісон. 

Компанія стверджує, що її пропозиція зменшує ризики, пов'язані з тривалим процесом регуляторного затвердження та складною комбінацією власного капіталу та готівки, запропонованою Netflix.

Пропозиція Netflix 

Угода Netflix, укладена минулої п'ятниці, оцінюється у $27,75 за акцію WBD ($82,7 млрд, включаючи борг). Вона не включає такі мережі, як CNN та Discovery, оскільки передбачає попередній розділ кабельних операцій WBD.

Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"08.12.25, 09:26 • 2896 переглядiв

Степан Гафтко

