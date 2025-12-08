Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 2166 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 4752 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 11115 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 18808 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 20235 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15228 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 24307 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13039 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 13103 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 12957 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
91%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Шесть человек ранены в результате 615 ударов оккупантов по Запорожской области8 декабря, 05:46 • 4032 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 17453 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 5754 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 18933 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 15691 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 166 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 18806 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 20234 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 24305 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31202 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Великобритания
Германия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 64 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31202 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53247 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63498 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64304 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Медиагигант Paramount предложил 74,4 миллиарда долларов за Warner Bros. Discovery, перебивая предложение Netflix в 72 миллиарда долларов. Paramount предлагает 30 долларов за акцию наличными, призывая акционеров отклонить сделку с конкурентом.

Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros

Медиагигант Paramount сделал предложение о приобретении Warner Bros. Discovery (WBD) на сумму около 74,4 миллиарда долларов, бросив вызов Netflix, который всего несколько дней назад договорился о поглощении WBD за 72 миллиарда долларов. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Paramount заявила, что обращается непосредственно к акционерам WBD с предложением в 30 долларов за акцию наличными. Это предложение превышает конкурирующее предложение от Netflix, которое Paramount назвала основанным на «иллюзорной перспективной оценке» кабельных активов WBD.

Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO05.12.25, 14:40 • 53251 просмотр

Ключевое отличие состоит в том, что Paramount, в отличие от Netflix, предлагает купить все кабельные активы Warner Bros. и призывает акционеров отклонить сделку с конкурентом.

Аргументация Paramount

Мы считаем, что наше предложение создаст более сильный Голливуд. Это наилучшим образом отвечает интересам творческого сообщества, потребителей и киноиндустрии 

– заявил председатель правления и генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон. 

Компания утверждает, что ее предложение уменьшает риски, связанные с длительным процессом регуляторного утверждения и сложной комбинацией собственного капитала и наличных средств, предложенной Netflix.

Предложение Netflix 

Сделка Netflix, заключенная в прошлую пятницу, оценивается в $27,75 за акцию WBD ($82,7 млрд, включая долг). Она не включает такие сети, как CNN и Discovery, поскольку предусматривает предварительное разделение кабельных операций WBD.

Трамп предупредил, что сделка Netflix может создать антимонопольную «проблему»08.12.25, 09:26 • 2896 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости МираУНН Lite
Фильм
Сериал
Дональд Трамп
Netflix