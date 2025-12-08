Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
Медиагигант Paramount предложил 74,4 миллиарда долларов за Warner Bros. Discovery, перебивая предложение Netflix в 72 миллиарда долларов. Paramount предлагает 30 долларов за акцию наличными, призывая акционеров отклонить сделку с конкурентом.
Медиагигант Paramount сделал предложение о приобретении Warner Bros. Discovery (WBD) на сумму около 74,4 миллиарда долларов, бросив вызов Netflix, который всего несколько дней назад договорился о поглощении WBD за 72 миллиарда долларов. Об этом сообщают мировые СМИ, пишет УНН.
Подробности
В понедельник Paramount заявила, что обращается непосредственно к акционерам WBD с предложением в 30 долларов за акцию наличными. Это предложение превышает конкурирующее предложение от Netflix, которое Paramount назвала основанным на «иллюзорной перспективной оценке» кабельных активов WBD.
Ключевое отличие состоит в том, что Paramount, в отличие от Netflix, предлагает купить все кабельные активы Warner Bros. и призывает акционеров отклонить сделку с конкурентом.
Аргументация Paramount
Мы считаем, что наше предложение создаст более сильный Голливуд. Это наилучшим образом отвечает интересам творческого сообщества, потребителей и киноиндустрии
Компания утверждает, что ее предложение уменьшает риски, связанные с длительным процессом регуляторного утверждения и сложной комбинацией собственного капитала и наличных средств, предложенной Netflix.
Предложение Netflix
Сделка Netflix, заключенная в прошлую пятницу, оценивается в $27,75 за акцию WBD ($82,7 млрд, включая долг). Она не включает такие сети, как CNN и Discovery, поскольку предусматривает предварительное разделение кабельных операций WBD.
