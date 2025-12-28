Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войне
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп обвинил ООН в бездействии по мировым конфликтам, включая российско-украинскую войну. Он подчеркнул, что США играют ключевую роль в урегулировании конфликтов, тогда как ООН не справилась с войной между россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии в отношении мировых конфликтов, в частности российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.
Детали
Как отметил Трамп, "США 11 месяцев подряд играют главную роль в прекращении или урегулировании восьми войн и конфликтов, тогда как ООН не справилась даже с "катастрофой, которая сейчас продолжается между россией и Украиной".
Возможно, Соединенные Штаты стали настоящими Объединенными Нациями
На этом фоне президент США объявил о временном прекращении боевых действий между Таиландом и Камбоджей. Он заявил, что обе стороны согласились на мирное сосуществование в соответствии с ранее заключенным договором.
Напомним
Президент США Дональд Трамп убежден, что российский диктатор владимир путин серьезно подходит к мирному соглашению. Вместе с тем американский лидер признал, что взрывы раздаются с обеих сторон.