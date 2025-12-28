$41.930.00
28 грудня, 11:58 • 14818 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
28 грудня, 11:16 • 26176 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 23070 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 31442 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 39183 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 48187 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 46331 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32849 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 28138 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22587 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Меню
путін серйозно ставиться до мирної угоди, але вибухи тривають з обох боків – Трамп

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін серйозно ставиться до мирної угоди, а вибухи лунають з обох сторін. Він підкреслив, що як Україна, так і росія здійснюють атаки.

путін серйозно ставиться до мирної угоди, але вибухи тривають з обох боків – Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор володимир путін серйозно підходить до мирної угоди. Разом з тим американський лідер визнав, що вибухи лунають з обох сторін, передає УНН.

Він (путін ред.) серйозно підходить до неї, і я можу сказати, що навіть Україна чинить серйозні атаки на росію, зараз ми не можемо на це закривати очей 

– наголосив Трамп під час зустрічі із Зеленським.

Проте, за його словами, вибухи лунають з обох сторін.

Це негативно, звісно, вибухи тривають з обох боків. Я не думаю, що ці вибухи спричинили Конго чи Сполучені Штати. У них триває війна , і побачимо що станеться. У нас є дві сторони, які дуже  бажають миру. Українці бажають миру, і обидва лідери бажають миру - резюмував Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні значні економічні переваги від укладання угоди під час зустрічі з Володимиром Зеленським. 

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна