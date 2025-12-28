путін серйозно ставиться до мирної угоди, але вибухи тривають з обох боків – Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін серйозно ставиться до мирної угоди, а вибухи лунають з обох сторін. Він підкреслив, що як Україна, так і росія здійснюють атаки.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що російський диктатор володимир путін серйозно підходить до мирної угоди. Разом з тим американський лідер визнав, що вибухи лунають з обох сторін, передає УНН.
Він (путін ред.) серйозно підходить до неї, і я можу сказати, що навіть Україна чинить серйозні атаки на росію, зараз ми не можемо на це закривати очей
Проте, за його словами, вибухи лунають з обох сторін.
Це негативно, звісно, вибухи тривають з обох боків. Я не думаю, що ці вибухи спричинили Конго чи Сполучені Штати. У них триває війна , і побачимо що станеться. У нас є дві сторони, які дуже бажають миру. Українці бажають миру, і обидва лідери бажають миру - резюмував Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні значні економічні переваги від укладання угоди під час зустрічі з Володимиром Зеленським.