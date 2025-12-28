$41.930.00
путин серьезно относится к мирному соглашению, но взрывы продолжаются с обеих сторон – Трамп

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин серьезно относится к мирному соглашению, а взрывы раздаются с обеих сторон. Он подчеркнул, что как Украина, так и россия совершают атаки.

Президент США Дональд Трамп убежден, что российский диктатор владимир путин серьезно подходит к мирному соглашению. Вместе с тем американский лидер признал, что взрывы раздаются с обеих сторон, передает УНН.

Он (путин ред.) серьезно подходит к ней, и я могу сказать, что даже Украина совершает серьезные атаки на россию, сейчас мы не можем на это закрывать глаза 

– подчеркнул Трамп во время встречи с Зеленским.

Однако, по его словам, взрывы раздаются с обеих сторон.

Это негативно, конечно, взрывы продолжаются с обеих сторон. Я не думаю, что эти взрывы вызвали Конго или Соединенные Штаты. У них идет война, и посмотрим, что произойдет. У нас есть две стороны, которые очень желают мира. Украинцы желают мира, и оба лидера желают мира - резюмировал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине значительные экономические преимущества от заключения соглашения во время встречи с Владимиром Зеленским. 

Алла Киосак

