Трамп анонсировал огромные экономические преимущества для Украины в случае заключения сделки
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп пообещал Украине значительные экономические преимущества от сделки во время встречи с Владимиром Зеленским. Встреча президентов состоялась в Mar-a-Lago.
Президент США Дональд Трамп обещает огромные экономические преимущества для Украины, передает УНН.
Есть огромные экономические преимущества для Украины. Она получит огромную пользу от этого. Огромные блага. Здесь будут огромные экономические преимущества для Украины, от этого соглашения
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом.
Американский лидер встретил украинского президента на входе в Mar-a-Lago.