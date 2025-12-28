$41.930.00
Трамп анонсировал огромные экономические преимущества для Украины в случае заключения сделки

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент США Дональд Трамп пообещал Украине значительные экономические преимущества от сделки во время встречи с Владимиром Зеленским. Встреча президентов состоялась в Mar-a-Lago.

Трамп анонсировал огромные экономические преимущества для Украины в случае заключения сделки

Президент США Дональд Трамп обещает огромные экономические преимущества для Украины, передает УНН.

Есть огромные экономические преимущества для Украины. Она получит огромную пользу от этого. Огромные блага. Здесь будут огромные экономические преимущества для Украины, от этого соглашения 

– подчеркнул Трамп во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Единственный дедлайн - закончить войну: Трамп на встрече с Зеленским28.12.25, 20:50 • 504 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Американский лидер встретил украинского президента на входе в Mar-a-Lago.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина