Трамп анонсував величезні економічні переваги для України в разі укладення угоди

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні значні економічні переваги від угоди під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Зустріч президентів відбулася в Mar-a-Lago.

Трамп анонсував величезні економічні переваги для України в разі укладення угоди

Президент США Дональд Трамп обіцяє величезні економічні переваги для України, передає УНН.

Є величезні економічні переваги для України. Вона отримає величезну користь від цього. Величезні блага. Тут будуть величезні економічні переваги для України, від цієї угоди 

– наголосив Трамп під час зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Єдиний дедлайн - закінчити війну: Трамп на зустрічі із Зеленським28.12.25, 20:50 • 558 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.

Американській лідер зустрів українського президента на вході до Mar-a-Lago.

Алла Кіосак

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна