Трамп анонсував величезні економічні переваги для України в разі укладення угоди
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пообіцяв Україні значні економічні переваги від угоди під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Зустріч президентів відбулася в Mar-a-Lago.
Є величезні економічні переваги для України. Вона отримає величезну користь від цього. Величезні блага. Тут будуть величезні економічні переваги для України, від цієї угоди
Президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із Президентом США Дональдом Трампом.
Американській лідер зустрів українського президента на вході до Mar-a-Lago.