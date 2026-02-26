The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп
The Rolling Stones офіційно спростували твердження продюсера документального фільму про Меланію Трамп щодо використання їхньої пісні "Gimme Shelter". Дозвіл на використання треку надала лише компанія-правовласник ABKCO Music & Records, без участі гурту.
Легендарний гурт "The Rolling Stones" офіційно спростував твердження продюсера документального фільму про Меланію Трамп щодо використання їхньої пісні "Gimme Shelter". За словами представника гурту, музиканти не брали участі в погодженні треку, а дозвіл на його використання було надано лише компанією-правовласником ABKCO Music & Records. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Раніше продюсер Марк Бекман в інтерв’ю Variety стверджував, що фронтмен Мік Джаггер нібито схвалив використання пісні. Фільм починається сценою у Мар-а-Лаго саме під "Gimme Shelter", що й зробило заяви про залучення гурту особливо резонансними.
The Rolling Stones неодноразово виступали проти використання своєї музики на політичних заходах Дональда Трампа. Подібну позицію раніше висловлювали й інші відомі артисти, серед яких Guns N’ Roses, Grace Jones, спадкоємці Prince, Neil Young та Bruce Springsteen.
Таким чином, головним музичним конфліктом навколо стрічки стало використання культової пісні без прямої згоди гурту, що привернуло увагу медіа та шанувальників музики.
