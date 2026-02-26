$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 4370 перегляди
14:09 • 10771 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
15:08 • 8684 перегляди
12:47 • 14941 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
14:09 • 10771 перегляди
26 лютого, 08:55 • 40446 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Ексклюзив
13:53 • 19636 перегляди
25 лютого, 18:05 • 54025 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
12:47 • 14941 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 71975 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 40446 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49869 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63179 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54025 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп

Київ • УНН

 • 92 перегляди

The Rolling Stones офіційно спростували твердження продюсера документального фільму про Меланію Трамп щодо використання їхньої пісні "Gimme Shelter". Дозвіл на використання треку надала лише компанія-правовласник ABKCO Music & Records, без участі гурту.

The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп

Легендарний гурт "The Rolling Stones" офіційно спростував твердження продюсера документального фільму про Меланію Трамп щодо використання їхньої пісні "Gimme Shelter". За словами представника гурту, музиканти не брали участі в погодженні треку, а дозвіл на його використання було надано лише компанією-правовласником ABKCO Music & Records. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Раніше продюсер Марк Бекман в інтерв’ю Variety стверджував, що фронтмен Мік Джаггер нібито схвалив використання пісні. Фільм починається сценою у Мар-а-Лаго саме під "Gimme Shelter", що й зробило заяви про залучення гурту особливо резонансними.

The Rolling Stones неодноразово виступали проти використання своєї музики на політичних заходах Дональда Трампа. Подібну позицію раніше висловлювали й інші відомі артисти, серед яких Guns N’ Roses, Grace Jones, спадкоємці Prince, Neil Young та Bruce Springsteen.

Таким чином, головним музичним конфліктом навколо стрічки стало використання культової пісні без прямої згоди гурту, що привернуло увагу медіа та шанувальників музики.

Hагадаємо

Раніше УНН писав про те, що легендарний реггі-барабанщик Слай Данбар, який грав з Бобом Марлі та The Rolling Stones, помер у віці 73 років. Його знайшли без свідомості в понеділок вранці.

Станіслав Кармазін

