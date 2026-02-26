Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Київ • УНН
Україна фіналізує стратегію відновлення енергетики та оновленого захисту до 1 березня для наступної зими. Президент Зеленський закликав врахувати досвід регіонів для більшої стійкості.
Україна фіналізує стратегію відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму до 1 березня, а потім і затвердить. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Детально ми обговорили з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку нашої стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму. Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо, після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах
За словами Президента, увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, – увесь цей досвід має бути врахований.
Я розраховую на пропозиції від регіонів. Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені
