19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
Меню
Гераскевич під час виступу у Раді закликав позбавити Бубку звання Героя України 26 лютого, 09:28
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф 26 лютого, 09:59
Під Дніпром викрили мережу шахрайських кол-центрів на понад 1500 робочих місць - ОГП 26 лютого, 10:39
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму 26 лютого, 10:53
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон 13:46
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон 13:46
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Женева
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп 18:10
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото 26 лютого, 09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті 24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом 24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну 24 лютого, 14:59
Техніка
Опалення
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм

Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Україна фіналізує стратегію відновлення енергетики та оновленого захисту до 1 березня для наступної зими. Президент Зеленський закликав врахувати досвід регіонів для більшої стійкості.

Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський

Україна фіналізує стратегію відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму до 1 березня, а потім і затвердить. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Детально ми обговорили з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко підготовку нашої стратегії відновлення енергетики та оновленого захисту енергетики на наступну зиму. Вже на 1 березня стратегію фіналізуємо, після того затвердимо. Щоб і Єврокомісія, і країни Європи, і Америка, і глобальний бізнес, і українські компанії, які мають відповідну силу, – щоб усі могли доєднатись і працювати разом із нами, разом із нашими людьми заради більшої стійкості та більших можливостей на наступну зиму. Звісно, на час у цьому році, коли російські удари можуть і надалі бити по нашій інфраструктурі, по наших містах 

- повідомив Зеленський.

Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль 24.02.26, 20:23

За словами Президента, увесь позитивний досвід українських міст, досвід українських громад, які проходять цю зиму краще, ніж інші, – увесь цей досвід має бути врахований.

Я розраховую на пропозиції від регіонів. Це ваша відповідальність, і регіони повинні бути реально підготовлені 

- резюмував Зеленський.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль 26.02.26, 20:44

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Європейська комісія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна