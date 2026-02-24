$43.300.02
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
18:23 • 378 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
17:32 • 2664 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
16:08 • 6896 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 11050 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 12310 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 12265 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 20426 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 13158 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 31802 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Міністр енергетики повідомив, що у березні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну". Євросоюз виділив 920 млн євро на підтримку України.

Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль

У березні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну". Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, передає УНН.

Деталі

Міністр енергетики повідомив, що сьогодні європейські лідери відвідали київську ТЕЦ, яка була серйозно ушкоджена російськими обстрілами. Партнери мали змогу наочно побачити масштаби руйнувань в енергетиці й зрозуміти нагальність потреб в обладнанні.

Урсула фон дер Ляєн сьогодні оголосила про план підтримки України до наступної зими "Repair, Rebuild, Restart" на 920 млн євро. Надзвичайно цінуємо цю допомогу. Обговоримо детально положення плану під час засідання енергетичного "Рамштайну" у березні 

- додав Шмигаль.

Також він висловив вдячність за передачу Євросоюзом 500 генераторів для підтримки енергетичної системи й критичної інфраструктури. Важлива й своєчасна підтримка, яка допомогла стабілізувати ситуацію та втримати енергосистему.

Разом відновлюємо нашу інфраструктуру та робимо все, щоб світло перемогло темряву 

- резюмував Шмигаль.

Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Європейська комісія
Європейська рада
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль