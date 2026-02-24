Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Київ • УНН
Міністр енергетики повідомив, що у березні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну". Євросоюз виділив 920 млн євро на підтримку України.
У березні відбудеться засідання енергетичного "Рамштайну". Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і Президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, передає УНН.
Деталі
Міністр енергетики повідомив, що сьогодні європейські лідери відвідали київську ТЕЦ, яка була серйозно ушкоджена російськими обстрілами. Партнери мали змогу наочно побачити масштаби руйнувань в енергетиці й зрозуміти нагальність потреб в обладнанні.
Урсула фон дер Ляєн сьогодні оголосила про план підтримки України до наступної зими "Repair, Rebuild, Restart" на 920 млн євро. Надзвичайно цінуємо цю допомогу. Обговоримо детально положення плану під час засідання енергетичного "Рамштайну" у березні
Також він висловив вдячність за передачу Євросоюзом 500 генераторів для підтримки енергетичної системи й критичної інфраструктури. Важлива й своєчасна підтримка, яка допомогла стабілізувати ситуацію та втримати енергосистему.
Разом відновлюємо нашу інфраструктуру та робимо все, щоб світло перемогло темряву
Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро24.02.26, 18:36 • 1524 перегляди