Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро

ЄС бачить три ключові напрями подальшої підтримки України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до Києва 24 лютого 2026 року, передає УНН.

Перший із них — кредит на 90 млрд євро, який у Євросоюзі називають концепцією "сталевого дикобраза".

Як пояснила президентка Єврокомісії, цей інструмент має посилити Україну настільки, щоб жоден противник не міг її здолати.

Вона наголосила, що рішення щодо цього кредиту вже ухвалене, а держави-члени ЄС дали відповідні зобов’язання.

"Ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні способи для цього, і ми скористаємося ними", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, першим пріоритетом у межах цього пакета є покриття нагальних оборонних потреб України. Йдеться про закупівлю, виробництво та постачання сучасного озброєння для ЗСУ, зокрема дронів, ракет і боєприпасів.

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України

Фон дер Ляєн повідомила, що робота вже розпочалася, а після консультацій із Збройними силами України визначено перший пріоритетний пакет. Мета ЄС — забезпечити його надходження до Великодня. До нього, зокрема, мають увійти дрони та боєприпаси.

Окремо вона заявила про роботу над інтеграцією військово-промислових комплексів України та ЄС. За словами президентки Єврокомісії, європейська сторона розраховує на взаємну вигоду від такої співпраці, зокрема й у частині доступу до сучасних технологій.

Другим пріоритетом фон дер Ляєн назвала енергетичну підтримку України. Вона підкреслила, що Єврокомісія вже є найбільшим донором у цій сфері: від початку повномасштабної війни ЄС надав понад 2 млрд євро допомоги та передав більш як 11 тисяч генераторів.

Крім того, ЄС підготував новий пакет на 100 млн євро для нагальної підтримки енергетики. За словами фон дер Ляєн, ці кошти можна інвестувати одразу, оскільки необхідні товари вже є на ринку.

Також Єврокомісія розробила зимовий план на 2026-2027 роки, який міститиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергетичної системи України.

Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це

Як уточнила президентка Єврокомісії, цей пакет передбачає забезпечення стабільного постачання електроенергії по всій країні, децентралізацію виробництва енергії з відновлюваних джерел, а також ремонт і модернізацію електромереж та ТЕС.

Фон дер Ляєн також наголосила на необхідності координації постачань, щоб Україна отримувала саме ті ресурси, матеріали та товари, яких потребує найбільше.

З цією метою, за її словами, віцепрем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибуде у березні на "енергетичний Рамштайн" для координації дій між Євросоюзом та Україною.

Зауважимо, Європейський Союз уже надав Україні найбільший обсяг військової та фінансової підтримки серед партнерів.