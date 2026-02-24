$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 1374 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 4372 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 7976 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 9094 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 16183 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 12203 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 28711 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20766 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18849 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18248 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про три напрями підтримки України, включаючи кредит на 90 млрд євро для оборонних потреб. ЄС також надасть 100 млн євро на енергетику та розробив зимовий план на 920 млн євро.

Енергопідтримка України: фон дер Ляєн анонсувала пакет допомоги на 100 млн та "зимовий план" на 920 млн євро

ЄС бачить три ключові напрями подальшої підтримки України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спілкуванні з журналістами під час свого візиту до Києва 24 лютого 2026 року, передає УНН.

Перший із них —  кредит на 90 млрд євро, який у Євросоюзі називають концепцією "сталевого дикобраза". 

Як пояснила президентка Єврокомісії, цей інструмент має посилити Україну настільки, щоб жоден противник не міг її здолати.

Вона наголосила, що рішення щодо цього кредиту вже ухвалене, а держави-члени ЄС дали відповідні зобов’язання.

"Ми забезпечимо цей кредит у той чи інший спосіб. У нас є різні способи для цього, і ми скористаємося ними", — зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, першим пріоритетом у межах цього пакета є покриття нагальних оборонних потреб України. Йдеться про закупівлю, виробництво та постачання сучасного озброєння для ЗСУ, зокрема дронів, ракет і боєприпасів.

Президентка Європарламенту підписала кредит на 90 мільярдів євро для України24.02.26, 17:25 • 1440 переглядiв

Фон дер Ляєн повідомила, що робота вже розпочалася, а після консультацій із Збройними силами України визначено перший пріоритетний пакет. Мета ЄС — забезпечити його надходження до Великодня. До нього, зокрема, мають увійти дрони та боєприпаси.

Окремо вона заявила про роботу над інтеграцією військово-промислових комплексів України та ЄС. За словами президентки Єврокомісії, європейська сторона розраховує на взаємну вигоду від такої співпраці, зокрема й у частині доступу до сучасних технологій.

Другим пріоритетом фон дер Ляєн назвала енергетичну підтримку України. Вона підкреслила, що Єврокомісія вже є найбільшим донором у цій сфері: від початку повномасштабної війни ЄС надав понад 2 млрд євро допомоги та передав більш як 11 тисяч генераторів.

Крім того, ЄС підготував новий пакет на 100 млн євро для нагальної підтримки енергетики. За словами фон дер Ляєн, ці кошти можна інвестувати одразу, оскільки необхідні товари вже є на ринку.

Також Єврокомісія розробила зимовий план на 2026-2027 роки, який міститиме пакет на 920 млн євро для стабілізації енергетичної системи України.

Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це24.02.26, 18:07 • 968 переглядiв

Як уточнила президентка Єврокомісії, цей пакет передбачає забезпечення стабільного постачання електроенергії по всій країні, децентралізацію виробництва енергії з відновлюваних джерел, а також ремонт і модернізацію електромереж та ТЕС.

Фон дер Ляєн також наголосила на необхідності координації постачань, щоб Україна отримувала саме ті ресурси, матеріали та товари, яких потребує найбільше.

З цією метою, за її словами,  віцепрем’єр-міністр України Денис Шмигаль прибуде у березні на "енергетичний Рамштайн" для координації дій між Євросоюзом та Україною.

Зауважимо, Європейський Союз уже надав Україні найбільший обсяг військової та фінансової підтримки серед партнерів.

Олександра Василенко

ЕкономікаПолітика
