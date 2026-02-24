$43.300.02
Ексклюзив
16:08 • 16 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
15:23 • 2316 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
14:55 • 6156 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
14:05 • 7390 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
12:55 • 14930 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 11845 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 27912 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 08:57 • 20625 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
24 лютого, 08:32 • 18762 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 07:45 • 18188 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна на правильному шляху до членства в ЄС. Вона відзначила високі темпи реформ, попри війну, але не назвала конкретних термінів вступу.

Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це

Україна перебуває на правильному шляху до членства в Європейському Союзі, однак назвати конкретну дату вступу поки неможливо. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України до 2027 року під час пресконференції в Києві 24 лютого 2026 року, передає УНН

Деталі

За її словами, вступ до ЄС є процесом, "заснованим на заслугах", а темпи залежать насамперед від країни-кандидата.

Відповідь абсолютно очевидна — так, звичайно. Україна вже на належному шляху, щоб стати членом Європейського Союзу 

- сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Україна демонструє високі темпи реформ, попри повномасштабну війну.

Можу сказати, що Україна просто видатним чином бореться з цією швидкістю, виконуючи необхідні реформи. Це досить складні, нелегкі для впровадження реформи. Мене вражає надзвичайний прогрес, якого досягла Україна, незважаючи на те, що в цей час ведеться війна за виживання 

- зазначила президентка Єврокомісії.

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС підтримуватиме Україну, аби зберегти темп змін і не допустити їхнього уповільнення.

З нашого боку дати поки що неможливо, але, звісно, підтримка, завдяки якій ви можете досягти своєї мети, однозначно буде надана 

- додала вона.

Нагадаємо

ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді.

Олександра Василенко

