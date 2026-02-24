Вступ України до ЄС у 2027-му: фон дер Ляєн відповіла, чи реально це

Україна перебуває на правильному шляху до членства в Європейському Союзі, однак назвати конкретну дату вступу поки неможливо. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання щодо перспектив членства України до 2027 року під час пресконференції в Києві 24 лютого 2026 року, передає УНН.

За її словами, вступ до ЄС є процесом, "заснованим на заслугах", а темпи залежать насамперед від країни-кандидата.

Відповідь абсолютно очевидна — так, звичайно. Україна вже на належному шляху, щоб стати членом Європейського Союзу

Вона наголосила, що Україна демонструє високі темпи реформ, попри повномасштабну війну.

Можу сказати, що Україна просто видатним чином бореться з цією швидкістю, виконуючи необхідні реформи. Це досить складні, нелегкі для впровадження реформи. Мене вражає надзвичайний прогрес, якого досягла Україна, незважаючи на те, що в цей час ведеться війна за виживання

Водночас фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС підтримуватиме Україну, аби зберегти темп змін і не допустити їхнього уповільнення.

З нашого боку дати поки що неможливо, але, звісно, підтримка, завдяки якій ви можете досягти своєї мети, однозначно буде надана