Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это

$43.300.02
51.010.09
ukenru
15:23 • 2282 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 6092 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 7330 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 14890 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 11827 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27887 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20617 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18760 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18188 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16736 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
78%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 25172 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 4718 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 14130 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 18762 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 9450 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 14890 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 27887 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 47113 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66392 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69447 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 2432 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 9482 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25306 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 23008 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 23777 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на правильном пути к членству в ЕС. Она отметила высокие темпы реформ, несмотря на войну, но не назвала конкретных сроков вступления.

Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это

Украина находится на правильном пути к членству в Европейском Союзе, однако назвать конкретную дату вступления пока невозможно. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины до 2027 года во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля 2026 года, передает УНН

Детали

По ее словам, вступление в ЕС является процессом, "основанным на заслугах", а темпы зависят прежде всего от страны-кандидата.

Ответ абсолютно очевиден — да, конечно. Украина уже на должном пути, чтобы стать членом Европейского Союза 

- сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Украина демонстрирует высокие темпы реформ, несмотря на полномасштабную войну.

Могу сказать, что Украина просто выдающимся образом борется с этой скоростью, выполняя необходимые реформы. Это довольно сложные, нелегкие для внедрения реформы. Меня поражает чрезвычайный прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что в это время ведется война за выживание 

- отметила президент Еврокомиссии.

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину, чтобы сохранить темп изменений и не допустить их замедления.

С нашей стороны даты пока невозможно, но, конечно, поддержка, благодаря которой вы можете достичь своей цели, однозначно будет оказана 

- добавила она.

Напомним

ЕС готовит ряд вариантов по закреплению членства Украины в будущем мирном соглашении.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Киев