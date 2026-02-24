Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это

Украина находится на правильном пути к членству в Европейском Союзе, однако назвать конкретную дату вступления пока невозможно. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины до 2027 года во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля 2026 года, передает УНН.

По ее словам, вступление в ЕС является процессом, "основанным на заслугах", а темпы зависят прежде всего от страны-кандидата.

Ответ абсолютно очевиден — да, конечно. Украина уже на должном пути, чтобы стать членом Европейского Союза

Она подчеркнула, что Украина демонстрирует высокие темпы реформ, несмотря на полномасштабную войну.

Могу сказать, что Украина просто выдающимся образом борется с этой скоростью, выполняя необходимые реформы. Это довольно сложные, нелегкие для внедрения реформы. Меня поражает чрезвычайный прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что в это время ведется война за выживание

В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину, чтобы сохранить темп изменений и не допустить их замедления.

С нашей стороны даты пока невозможно, но, конечно, поддержка, благодаря которой вы можете достичь своей цели, однозначно будет оказана