Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на правильном пути к членству в ЕС. Она отметила высокие темпы реформ, несмотря на войну, но не назвала конкретных сроков вступления.
Украина находится на правильном пути к членству в Европейском Союзе, однако назвать конкретную дату вступления пока невозможно. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопрос о перспективах членства Украины до 2027 года во время пресс-конференции в Киеве 24 февраля 2026 года, передает УНН.
Детали
По ее словам, вступление в ЕС является процессом, "основанным на заслугах", а темпы зависят прежде всего от страны-кандидата.
Ответ абсолютно очевиден — да, конечно. Украина уже на должном пути, чтобы стать членом Европейского Союза
Она подчеркнула, что Украина демонстрирует высокие темпы реформ, несмотря на полномасштабную войну.
Могу сказать, что Украина просто выдающимся образом борется с этой скоростью, выполняя необходимые реформы. Это довольно сложные, нелегкие для внедрения реформы. Меня поражает чрезвычайный прогресс, которого достигла Украина, несмотря на то, что в это время ведется война за выживание
В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет поддерживать Украину, чтобы сохранить темп изменений и не допустить их замедления.
С нашей стороны даты пока невозможно, но, конечно, поддержка, благодаря которой вы можете достичь своей цели, однозначно будет оказана
Напомним
ЕС готовит ряд вариантов по закреплению членства Украины в будущем мирном соглашении.