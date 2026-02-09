$43.050.09
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямку
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ

Європейський Союз розглядає варіанти включення членства України до мирної угоди, включно із захистом та негайним доступом до прав членства. Проєкт мирного плану передбачає вступ до ЄС у 2027 році, а ЄС підтверджує, що майбутній вступ є частиною обговорень.

Євросоюз готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Про це пише Bloomberg, передає УНН

"Європейський Союз готує низку варіантів включення членства України до майбутньої мирної угоди. Розглядувані варіанти включають надання Києву захисту, який передбачає вступ до ЄС, а також негайний доступ до деяких прав членства", - пише видання. 

Зазначається, що ЄС планує надати Україні чіткі часові рамки кроків, які їй потрібно зробити для просування офіційної процедури. Інші варіанти, що розглядаються, включатимуть продовження існуючого шляху приєднання або запровадження перехідного періоду та поступового членства в процесі.

Видання нагадує, що проєкт мирного плану з 20 пунктів, над яким Україна працює переважно разом зі США, передбачає членство в ЄС у 2027 році, а Київ тим часом отримає деякі переваги членства. 

У Єврокомісії виданню заявили, що майбутній вступ Києва до ЄС є частиною обговорення мирної угоди.

"ЄС будує тісні зв'язки з країнами-кандидатами напередодні їхнього вступу. У випадку України, блок вже використовує такі можливості в рамках Угоди про глибоку та всеохоплюючу вільну торгівлю", - додає видання. 

Нагадаємо 

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році. Також країна потребує посилення ППО та додаткових ракет.

