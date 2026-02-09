ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз рассматривает варианты включения членства Украины в мирное соглашение, включая защиту и немедленный доступ к правам членства. Проект мирного плана предусматривает вступление в ЕС в 2027 году, а ЕС подтверждает, что будущее вступление является частью обсуждений.
Евросоюз готовит ряд вариантов для включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
"Европейский Союз готовит ряд вариантов включения членства Украины в будущее мирное соглашение. Рассматриваемые варианты включают предоставление Киеву защиты, предусматривающей вступление в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам членства", - пишет издание.
Отмечается, что ЕС планирует предоставить Украине четкие временные рамки шагов, которые ей необходимо предпринять для продвижения официальной процедуры. Другие рассматриваемые варианты будут включать продолжение существующего пути присоединения или введение переходного периода и постепенного членства в процессе.
Издание напоминает, что проект мирного плана из 20 пунктов, над которым Украина работает преимущественно вместе с США, предусматривает членство в ЕС в 2027 году, а Киев тем временем получит некоторые преимущества членства.
В Еврокомиссии изданию заявили, что будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения.
"ЕС строит тесные связи со странами-кандидатами в преддверии их вступления. В случае Украины, блок уже использует такие возможности в рамках Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле", - добавляет издание.
Напомним
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение по членству в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.