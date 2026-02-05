Україна очікує політичного рішення щодо членства в ЄС у 2027 році - Офіс Президента

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 18542 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 18209 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 19893 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 32031 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 65459 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 28779 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 27762 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22140 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15031 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14635 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.2м/с
81%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24665 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися5 лютого, 12:00 • 27693 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою5 лютого, 12:12 • 14601 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20356 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10212 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів20:38 • 1830 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 18542 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 65459 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 68794 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 98723 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Михайло Федоров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Село
Індія
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo18:35 • 3458 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 10253 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 20400 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 24706 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 50278 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Facebook

Україна очікує політичного рішення щодо членства в ЄС у 2027 році - Офіс Президента

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році. Також країна потребує посилення ППО та додаткових ракет.

Україна очікує політичного рішення щодо членства в ЄС у 2027 році - Офіс Президента

Київ розраховує на політичне рішення щодо членства України в Європейському Союзі у 2027 році. Про це під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує УНН із посиланням на повідомлення ОП.

Деталі

Також, за його словами, Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак і розраховує на додаткові ракети для систем ППО.

Окрему увагу приділили ініціативі PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати у США ракети для протиповітряної оборони. Загалом до цієї програми приєдналися вже 24 країни, а їхній загальний внесок становить 5 млрд дол. Потреби України на цей рік у межах PURL – 15 млрд дол., триває активна робота з партнерами над додатковими внесками

- йдеться у повідомленні.

Жовква підкреслив, що вже в першій половині цього року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.

"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", – підсумував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Він заявив, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.

Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи - глава МЗС Литви09.12.25, 15:49 • 7697 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Європейський парламент
Європейський Союз
Україна
Київ