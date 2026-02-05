Україна очікує політичного рішення щодо членства в ЄС у 2027 році - Офіс Президента
Київ • УНН
Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявив, що Україна розраховує на політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році. Також країна потребує посилення ППО та додаткових ракет.
Київ розраховує на політичне рішення щодо членства України в Європейському Союзі у 2027 році. Про це під час зустрічі з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, інформує УНН із посиланням на повідомлення ОП.
Деталі
Також, за його словами, Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак і розраховує на додаткові ракети для систем ППО.
Окрему увагу приділили ініціативі PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати у США ракети для протиповітряної оборони. Загалом до цієї програми приєдналися вже 24 країни, а їхній загальний внесок становить 5 млрд дол. Потреби України на цей рік у межах PURL – 15 млрд дол., триває активна робота з партнерами над додатковими внесками
Жовква підкреслив, що вже в першій половині цього року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу до ЄС.
"Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році", – підсумував він.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде технічно готова до вступу в ЄС до 2027 року. Він заявив, що до кінця 2026 року Україна виконає основні кроки, необхідні для членства.
