Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи - глава МЗС Литви

10:59 • 6612 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
10:26 • 13278 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
09:02 • 21244 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 33388 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 23701 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 28071 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 38620 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 33108 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 34782 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 32541 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
Львівська міська рада спростувала фейк про ігнорування російськомовної дитини на день Святого Миколая
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Під виглядом "курортних проєктів": окупаційна влада Херсонщини хоче передати азовське узбережжя мінську
Станція метро "Мостицька" у Києві отримає нову назву до відкриття: що відомо
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалість
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Ексклюзив
09:02 • 21236 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 55782 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 50999 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Лев XIV
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Донецька область
Сумська область
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 60583 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Forbes

Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи - глава МЗС Литви

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Він наголосив на важливості чітких сигналів ЄС щодо інтеграції України та Молдови.

Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи - глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що розширення ЄС є геополітичним інструментом континенту, який дозволяє забезпечити мир і безпеку в Європі. Про це повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

За словами Будріса, Україна і Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, і їхній прогрес на шляху до членства у ЄС повинен бути чітко зафіксований рішеннями Співтовариства.

Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один з елементів гарантій безпеки України

- сказав Будріс.

Він додав, що ЄС повинен подавати чіткі та послідовні сигнали щодо інтеграції України, щоб українці могли бачити перспективу членства та ефективніше проводити необхідні реформи.

Будріс також підкреслив, що розширення ЄС стане одним із ключових пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.

Нагадаємо

Єврокомісар Марта Кос закликала Україну не відступати від антикорупційних заходів для збереження лідируючих позицій на шляху до ЄС. Це необхідно для завершення переговорів про вступ до 2028 року.

Кіпр допомагатиме Україні на шляху до членства в ЄС - Христодулідіс

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Литва
Україна
Молдова