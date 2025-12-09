Членство України в ЄС є необхідною умовою безпеки Європи - глава МЗС Литви
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Він наголосив на важливості чітких сигналів ЄС щодо інтеграції України та Молдови.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що розширення ЄС є геополітичним інструментом континенту, який дозволяє забезпечити мир і безпеку в Європі. Про це повідомляє LRT, пише УНН.
Деталі
За словами Будріса, Україна і Молдова сьогодні перебувають на передньому краї процесу розширення, і їхній прогрес на шляху до членства у ЄС повинен бути чітко зафіксований рішеннями Співтовариства.
Членство України в ЄС є необхідною умовою європейської безпеки. Це також один з елементів гарантій безпеки України
Він додав, що ЄС повинен подавати чіткі та послідовні сигнали щодо інтеграції України, щоб українці могли бачити перспективу членства та ефективніше проводити необхідні реформи.
Будріс також підкреслив, що розширення ЄС стане одним із ключових пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у 2027 році.
Нагадаємо
Єврокомісар Марта Кос закликала Україну не відступати від антикорупційних заходів для збереження лідируючих позицій на шляху до ЄС. Це необхідно для завершення переговорів про вступ до 2028 року.
