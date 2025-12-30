$42.060.13
04:26
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 8938 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 12379 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 20069 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 22980 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19274 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21084 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 21700 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19759 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22784 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 8950 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні, особливо в протиповітряній обороні. Він наголосив, що російські війська масово застосовують дрони та ракети, а наявних засобів ППО недостатньо для повного захисту.

Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю українського лідера телеканалу Fox News.  

Деталі

Володимир Зеленський наголосив, що за відсутності американської допомоги Сили оборони не матимуть змоги ефективно прикривати повітряний простір, адже й нині це завдання дається надзвичайно важко. Саме тому підтримка Сполучених Штатів у сфері протиповітряної оборони є життєво необхідною.

Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти

- сказав Президент України.

За словами Зеленського, росія масово застосовує дрони та ракети, тоді як наявних засобів ППО все ще недостатньо для повного захисту.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік з рекордним бюджетом у $901 мільярд. В документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів - по 400 мільйонів доларів на кожен із наступних двох років у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли26.11.25, 12:49 • 26853 перегляди

Віта Зеленецька

