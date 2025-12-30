Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без озброєння зі США Україна не зможе здобути перемогу у війні. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю українського лідера телеканалу Fox News.

Деталі

Володимир Зеленський наголосив, що за відсутності американської допомоги Сили оборони не матимуть змоги ефективно прикривати повітряний простір, адже й нині це завдання дається надзвичайно важко. Саме тому підтримка Сполучених Штатів у сфері протиповітряної оборони є життєво необхідною.

Також ми використовуємо американську зброю на фронті. Без цього ми не зможемо перемогти - сказав Президент України.

За словами Зеленського, росія масово застосовує дрони та ракети, тоді як наявних засобів ППО все ще недостатньо для повного захисту.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік з рекордним бюджетом у $901 мільярд. В документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів - по 400 мільйонів доларів на кожен із наступних двох років у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.

