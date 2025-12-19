Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік з рекордним бюджетом у $901 мільярд. В документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів - по 400 мільйонів доларів на кожен із наступних двох років у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік із рекордним бюджетом у 901 мільярд доларів. Документ передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння. Про це інформує УНН з посиланням на Білий дім.
Законопроєкт Конгресу S. 1071 підписано та він набрав чинності
"Законопроєкт S. 1071, "Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік", дозволяє виділення асигнувань на 2026 фінансовий рік, головним чином для програм Міністерства оборони та військового будівництва, програм національної безпеки Міністерства енергетики, розвідувальних програм та програм Державного департаменту; підтримує підвищення базової заробітної плати військовослужбовців та надає інші повноваження, що стосуються Збройних сил США; а також надає повноваження та вносить інші зміни до програм національної безпеки, зовнішньої політики, внутрішньої безпеки, торгівлі, судової системи та інших пов’язаних із ними програм", - йдеться у повідомленні.
Довідково
У тексті законопроекту про оборонний бюджет (NDAA) включено розділ "Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні". Він передбачає додаткові 400 мільйонів доларів фінансування на 2026 рік і стільки ж на 2027 рік.
Також даний проект закону передбачає оцінку "військової стратегії, цілей та розстановки сил росії, які впливають на країни Індо-Тихоокеанського регіону", зокрема, на Китай.
Нагадаємо
11 грудня Палата представників Конгресу США ухвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає $800 мільйонів для України та заходи стримування росії та Китаю.
17 грудня Сенат США остаточно схвалив щорічний закон про національну оборону (NDAA) із загальним кошторисом майже 900 мільярдів доларів. Документ, який підтримали 77 сенаторів, передано на підпис президенту Дональду Трампу. Головним пунктом для Києва стало закріплення 800 мільйонів доларів у межах Ініціативи безпекової допомоги Україні.