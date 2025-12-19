Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонну політику на 2026 фінансовий рік з рекордним бюджетом у $901 мільярд. В документі заплановано виділення Україні 800 мільйонів доларів - по 400 мільйонів доларів на кожен із наступних двох років у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Збройних сил України.