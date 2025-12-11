Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні
Київ • УНН
Палата представників Конгресу США ухвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає $800 мільйонів для України та заходи стримування росії та Китаю.
Деталі
Зазначається, що законопроєкт підтримала переважна більшість законодавців нижньої палати Конгресу: 312 голосів "за", 112 "проти", при цьому документ підтримали 94 демократи та 18 республіканців.
Законопроєкт передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів – по 400 мільйонів доларів протягом наступних двох років в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, якою передбачається закупівля зброї та обладнання безпосередньо у виробників для передачі Збройним силам України
Також, згідно з документом, США уповноважують Балтійську ініціативу безпеки та надають 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.
Нагадаємо
Раніше Конгрес США передбачив 800 мільйонів доларів для допомоги Україні в межах свого оборонного бюджету на два роки.
