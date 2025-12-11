$42.180.11
Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Палата представників Конгресу США ухвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає $800 мільйонів для України та заходи стримування росії та Китаю.

Палата представників США схвалила оборонний бюджет: скільки дістанеться Україні

Палата представників Конгресу США схвалила Закон про національну оборону на 2026 фінансовий рік, який передбачає продовження військової підтримки України, а також заходи для стримування росії та Китаю. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що законопроєкт підтримала переважна більшість законодавців нижньої палати Конгресу: 312 голосів "за", 112 "проти", при цьому документ підтримали 94 демократи та 18 республіканців.

Законопроєкт передбачає виділення Україні 800 мільйонів доларів – по 400 мільйонів доларів протягом наступних двох років в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні, якою передбачається закупівля зброї та обладнання безпосередньо у виробників для передачі Збройним силам України

- вказує видання.

Також, згідно з документом, США уповноважують Балтійську ініціативу безпеки та надають 175 мільйонів доларів на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії.

Нагадаємо

Раніше Конгрес США передбачив 800 мільйонів доларів для допомоги Україні в межах свого оборонного бюджету на два роки.

Військова допомога Європи не компенсує Києву нестачу підтримки від США - експерти10.12.25, 13:57 • 2574 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Палата представників США
Конгрес США
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна