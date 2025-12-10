Військова допомога Європи не компенсує Києву нестачу підтримки від США - експерти

Обсяг допомоги, наданої Україні цього року союзниками, може виявитися мінімальним з початку повномасштабного військового вторгнення росії до цієї країни у 2022 році. При цьому військова допомога з боку Європи не компенсує дефіцит, який виник через скорочення підтримки з боку США. Такі висновки публікує Інститут світової економіки у Кілі (IfW) у рамках проекту Ukraine Support Tracker у середу, 10 грудня, передає УНН із посиланням на DW.

Якщо в період з 2022 по 2024 рік Київ отримував щороку близько 41,6 млрд євро в сумі від усіх країн, що допомагають, включаючи США, європейські та інші держави, то станом на жовтень 2025 року цей показник становить 32,5 млрд євро. Таким чином, щоб досягти рівня допомоги попередніх років, Києву було б необхідно до кінця року отримати ще 9,1 млрд. євро, констатують експерти. Для цього обсяг щомісячних надходжень у листопаді та грудні має виявитися вдвічі більшим, ніж у попередні два місяці.

"На підставі даних, доступних до жовтня, можна сказати, що Європа не змогла утримати динаміку першого півріччя 2025 року, - вказує керівник проекту Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш (Christoph Trebesch). - На тлі уповільнення (темпів надання допомоги - ред.) Європі буде складно компенсувати відсутність військової допомоги США у 2025 році. Якщо цей повільний темп збережеться, надходження допомоги Україні у 2025 році стануть найменшими з початку російського вторгнення у 2022 році".

Видання зауважує, що в Європі масштаби підтримки України з боку різних держав були дуже нерівномірними, випливає зі звіту. Так, Німеччина, Франція та Велика Британія істотно збільшили обсяг допомоги, що надається, порівняно з періодом 2022-2024 років. Німеччина, зокрема, підвищила середній обсяг щомісячних виплат Україні майже втричі, а Франція та Велика Британія – більш ніж удвічі.

Проте стосовно ВВП країн 2021 року ці держави все ж таки не досягли рівня допомоги Україні з боку скандинавських країн та Фінляндії, йдеться в прес-релізі IfW. Тим часом Іспанія та Італія у 2025 році зовсім не збільшили обсяг допомоги Україні. Італія навіть скоротила свій внесок порівняно із періодом 2022-2024 років на 15%.

Як написало 8 грудня онлайн-видання Politico, у 2026 році Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету у розмірі 71,7 млрд євро. Якщо не надійдуть нові кошти, Києву з квітня доведеться скоротити державні витрати, йдеться у публікації.

