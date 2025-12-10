Военная помощь Европы не компенсирует Киеву недостаток поддержки от США - эксперты

Объем помощи, оказанной Украине в этом году союзниками, может оказаться минимальным с начала полномасштабного военного вторжения России в эту страну в 2022 году. При этом военная помощь со стороны Европы не компенсирует дефицит, возникший из-за сокращения поддержки со стороны США. Такие выводы публикует Институт мировой экономики в Киле (IfW) в рамках проекта Ukraine Support Tracker в среду, 10 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Если в период с 2022 по 2024 год Киев получал ежегодно около 41,6 млрд евро в сумме от всех помогающих стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составляет 32,5 млрд евро. Таким образом, чтобы достичь уровня помощи предыдущих лет, Киеву необходимо было бы до конца года получить еще 9,1 млрд евро, констатируют эксперты. Для этого объем ежемесячных поступлений в ноябре и декабре должен оказаться вдвое большим, чем в предыдущие два месяца.

"На основании данных, доступных до октября, можно сказать, что Европа не смогла удержать динамику первого полугодия 2025 года, - указывает руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). - На фоне замедления (темпов оказания помощи - ред.) Европе будет сложно компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году. Если этот медленный темп сохранится, поступления помощи Украине в 2025 году станут наименьшими с начала российского вторжения в 2022 году".

Добавим

Издание отмечает, что в Европе масштабы поддержки Украины со стороны разных государств были очень неравномерными, следует из отчета. Так, Германия, Франция и Великобритания существенно увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Германия, в частности, повысила средний объем ежемесячных выплат Украине почти втрое, а Франция и Великобритания – более чем вдвое.

Однако по отношению к ВВП стран 2021 года эти государства все же не достигли уровня помощи Украине со стороны скандинавских стран и Финляндии, говорится в пресс-релизе IfW. Между тем Испания и Италия в 2025 году вовсе не увеличили объем помощи Украине. Италия даже сократила свой вклад по сравнению с периодом 2022-2024 годов на 15%.

Как написало 8 декабря онлайн-издание Politico, в 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро. Если не поступят новые средства, Киеву с апреля придется сократить государственные расходы, говорится в публикации.

