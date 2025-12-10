Военная помощь Европы не компенсирует Киеву недостаток поддержки от США - эксперты

$42.180.11
11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС10 декабря, 02:10
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP07:35
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа07:53
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ09:17
публикации
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности9 декабря, 12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего10:30
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа07:53
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам9 декабря, 16:25
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино9 декабря, 08:36
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34
Военная помощь Европы не компенсирует Киеву недостаток поддержки от США - эксперты

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Объем помощи Украине в этом году может стать минимальным с начала полномасштабного вторжения РФ. Военная помощь Европы не компенсирует дефицит из-за сокращения поддержки со стороны США.

Военная помощь Европы не компенсирует Киеву недостаток поддержки от США - эксперты

Объем помощи, оказанной Украине в этом году союзниками, может оказаться минимальным с начала полномасштабного военного вторжения России в эту страну в 2022 году. При этом военная помощь со стороны Европы не компенсирует дефицит, возникший из-за сокращения поддержки со стороны США. Такие выводы публикует Институт мировой экономики в Киле (IfW) в рамках проекта Ukraine Support Tracker в среду, 10 декабря, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Если в период с 2022 по 2024 год Киев получал ежегодно около 41,6 млрд евро в сумме от всех помогающих стран, включая США, европейские и другие государства, то по состоянию на октябрь 2025 года этот показатель составляет 32,5 млрд евро. Таким образом, чтобы достичь уровня помощи предыдущих лет, Киеву необходимо было бы до конца года получить еще 9,1 млрд евро, констатируют эксперты. Для этого объем ежемесячных поступлений в ноябре и декабре должен оказаться вдвое большим, чем в предыдущие два месяца.

"На основании данных, доступных до октября, можно сказать, что Европа не смогла удержать динамику первого полугодия 2025 года, - указывает руководитель проекта Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). - На фоне замедления (темпов оказания помощи - ред.) Европе будет сложно компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году. Если этот медленный темп сохранится, поступления помощи Украине в 2025 году станут наименьшими с начала российского вторжения в 2022 году".

Euroclear предлагает использовать замороженные активы рф для мира в Украине вместо финансирования репараций - Politico05.12.25, 17:17 • 7905 просмотров

Добавим

Издание отмечает, что в Европе масштабы поддержки Украины со стороны разных государств были очень неравномерными, следует из отчета. Так, Германия, Франция и Великобритания существенно увеличили объем оказываемой помощи по сравнению с периодом 2022-2024 годов. Германия, в частности, повысила средний объем ежемесячных выплат Украине почти втрое, а Франция и Великобритания – более чем вдвое.

Однако по отношению к ВВП стран 2021 года эти государства все же не достигли уровня помощи Украине со стороны скандинавских стран и Финляндии, говорится в пресс-релизе IfW. Между тем Испания и Италия в 2025 году вовсе не увеличили объем помощи Украине. Италия даже сократила свой вклад по сравнению с периодом 2022-2024 годов на 15%.

Как написало 8 декабря онлайн-издание Politico, в 2026 году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 млрд евро. Если не поступят новые средства, Киеву с апреля придется сократить государственные расходы, говорится в публикации.

Конгресс США выделил Украине 800 млн долларов помощи на два года - СМИ08.12.25, 15:08 • 13868 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
Германия
Соединённые Штаты
Украина