Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году

Фактический курс гривны в конце 2025 года оказался существенно крепче прогнозов банков и инвесткомпаний, что ставит под сомнение пессимистические курсовые ожидания правительства на 2026 год. Заложенный курс в бюджете 2026 года в сегодняшних условиях свидетельствует о том, что чиновники, вероятнее всего, просто перестраховываются и закладывают значительно более пессимистичный курс, чем он должен быть на самом деле. Об этом в комментарии УНН рассказал вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук.

Детали

"По консенсус-прогнозу на завершение 2025 года курс доллара предполагался на уровне 45,35 гривны за 1 доллар. Банки и инвестиционные компании определяли курсовой коридор в пределах 44,5-46 гривен за 1 доллар. На сегодня по факту мы имеем средний курс покупки доллара на уровне 41,8 гривны, а продажа на уровне 42,27 гривны - соответственно, прогноз не сработал", - сказал Гарбарук.

Он отметил, что заложенный курс в бюджете 2026 года в сегодняшних условиях свидетельствует о том, что чиновники, вероятнее всего, просто перестраховываются и закладывают значительно более пессимистичный курс, чем он должен быть на самом деле.

"Кстати, это достаточно опасно - потому что закладывает в очередной раз ситуацию, когда фактический курс будет ниже, а поступления в бюджет рассчитывались по значительно более высокому курсу и, соответственно, он получит очередные дыры во втором полугодии года - вероятнее всего, осенью. Особое внимание в этом случае нужно обращать на запланированные налоговые поступления от экспортеров и таможенные платежи (при более низком курсе они фактически будут меньше), а также на взаимосвязь с валютными поступлениями по международным программам, которые будут конвертироваться в гривну и на прибыли, которые мы ожидаем получить от продажи государственных ценных бумаг в случае их приобретения иностранцами", - добавляет Гарбарук.

По его словам, соответственно:

чем гривна слабее – тем поступлений будет больше;

чем сильнее – меньше;

при осознанно завышенном плановом расчетном курсе валюты по отношению к гривне закладывается риск невыполнения бюджета в части поступлений.

"Поддержка со стороны европейских партнеров достаточно стабилизировала ситуацию и на сегодня отсутствуют явные предпосылки, которые бы свидетельствовали о том, что инфляционные процессы могут иметь настолько негативные последствия. Единственное, что можно сказать – мы в состоянии войны, завершается ее 4-й год. Поэтому во время активных военных действий, а также при их возможной существенной эскалации аналитические прогнозы могут подвергнуться существенной коррекции", - резюмировал экономист.

Напомним

Финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозирует, что при условии сохранения текущих темпов финансирования и контролируемой инфляции можно ожидать колебаний среднегодового курса в 2026 году в диапазоне 46–48 гривен за доллар. В пиковые периоды выплат и задержек траншей международной финансовой помощи, по ее словам, возможны краткосрочные проседания до 49 гривен, но оснований для выхода за пределы 50 гривен за доллар сегодня нет.

Что касается евро, финтех-эксперт считает, что колебания будут еще более зависимыми от поведения доллара и монетарной политики Европейского центрального банка.

"Средний курс евро будет в пределах 49–52 гривен. Однако стоит понимать, если Европа продолжит цикл повышения ставок, давление на гривну со стороны этой валюты усилится", – отметила Елена Соседка.

По мнению финтех-эксперта, главными финансовыми рисками в следующем году остаются инфляционное давление, рекордный дефицит и высокая зависимость бюджета от внешних вливаний. Елена Соседка советует бизнесу закладывать в свои планы повышенную волатильность валютного рынка и ориентироваться на консервативные сценарии.