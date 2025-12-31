$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 30 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 1244 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 18432 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 48066 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 34945 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 31253 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 29566 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21088 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19521 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24092 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Курс гривны на конец 2025 года оказался крепче прогнозов, что ставит под сомнение пессимистические ожидания правительства на 2026 год. Эксперт Игорь Гарбарук указывает на риск невыполнения бюджета из-за завышенного планового курса валюты.

Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году

Фактический курс гривны в конце 2025 года оказался существенно крепче прогнозов банков и инвесткомпаний, что ставит под сомнение пессимистические курсовые ожидания правительства на 2026 год. Заложенный курс в бюджете 2026 года в сегодняшних условиях свидетельствует о том, что чиновники, вероятнее всего, просто перестраховываются и закладывают значительно более пессимистичный курс, чем он должен быть на самом деле. Об этом в комментарии УНН рассказал вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук.

Детали

"По консенсус-прогнозу на завершение 2025 года курс доллара предполагался на уровне 45,35 гривны за 1 доллар. Банки и инвестиционные компании определяли курсовой коридор в пределах 44,5-46 гривен за 1 доллар. На сегодня по факту мы имеем средний курс покупки доллара на уровне 41,8 гривны, а продажа на уровне 42,27 гривны - соответственно, прогноз не сработал", - сказал Гарбарук.

Он отметил, что заложенный курс в бюджете 2026 года в сегодняшних условиях свидетельствует о том, что чиновники, вероятнее всего, просто перестраховываются и закладывают значительно более пессимистичный курс, чем он должен быть на самом деле.

Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют03.12.25, 17:15 • 50451 просмотр

"Кстати, это достаточно опасно - потому что закладывает в очередной раз ситуацию, когда фактический курс будет ниже, а поступления в бюджет рассчитывались по значительно более высокому курсу и, соответственно, он получит очередные дыры во втором полугодии года - вероятнее всего, осенью. Особое внимание в этом случае нужно обращать на запланированные налоговые поступления от экспортеров и таможенные платежи (при более низком курсе они фактически будут меньше), а также на взаимосвязь с валютными поступлениями по международным программам, которые будут конвертироваться в гривну и на прибыли, которые мы ожидаем получить от продажи государственных ценных бумаг в случае их приобретения иностранцами", - добавляет Гарбарук.

Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году06.10.25, 15:45 • 49543 просмотра

По его словам, соответственно:

  • чем гривна слабее – тем поступлений будет больше;
    • чем сильнее – меньше;
      • при осознанно завышенном плановом расчетном курсе валюты по отношению к гривне закладывается риск невыполнения бюджета в части поступлений.

        "Поддержка со стороны европейских партнеров достаточно стабилизировала ситуацию и на сегодня отсутствуют явные предпосылки, которые бы свидетельствовали о том, что инфляционные процессы могут иметь настолько негативные последствия. Единственное, что можно сказать – мы в состоянии войны, завершается ее 4-й год. Поэтому во время активных военных действий, а также при их возможной существенной эскалации аналитические прогнозы могут подвергнуться существенной коррекции", - резюмировал экономист.

        Доллар США готовится к крупнейшему годовому падению с 2017 года - Reuters24.12.25, 14:50 • 2904 просмотра

        Напомним

        Финтех-эксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозирует, что при условии сохранения текущих темпов финансирования и контролируемой инфляции можно ожидать колебаний среднегодового курса в 2026 году в диапазоне 46–48 гривен за доллар. В пиковые периоды выплат и задержек траншей международной финансовой помощи, по ее словам, возможны краткосрочные проседания до 49 гривен, но оснований для выхода за пределы 50 гривен за доллар сегодня нет.

        Что касается евро, финтех-эксперт считает, что колебания будут еще более зависимыми от поведения доллара и монетарной политики Европейского центрального банка.

        "Средний курс евро будет в пределах 49–52 гривен. Однако стоит понимать, если Европа продолжит цикл повышения ставок, давление на гривну со стороны этой валюты усилится", – отметила Елена Соседка.

        По мнению финтех-эксперта, главными финансовыми рисками в следующем году остаются инфляционное давление, рекордный дефицит и высокая зависимость бюджета от внешних вливаний. Елена Соседка советует бизнесу закладывать в свои планы повышенную волатильность валютного рынка и ориентироваться на консервативные сценарии.

        Павел Башинский

        Экономика
        Государственный бюджет
        Война в Украине
        Игорь Гарбарук
        Елена Соседка
        Европейский центральный банк