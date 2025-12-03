$42.330.01
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Бюджет-2026 закладывает рекордную потребность во внешних вливаниях и существенный рост расходов. Как отмечает финтех-эксперт Елена Соседка, экономика будет чрезвычайно чувствительна к задержкам финансирования, а курс доллара может временно подниматься до 49 грн.

Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют

Верховная Рада приняла закон о Государственном бюджете на 2026 год. Главная смета рассчитана исходя из того, что война в следующем году продолжится. Соответственно, документ предусматривает значительную потребность во внешнем финансировании, рекордное увеличение дефицита и курс валют на уровне 45,7 гривны за один доллар и 49,4 гривны за евро. УНН расспросил у финтехэксперта, соучредителя Concord Fintech Solutions Елены Соседки об основных рисках и валютных прогнозах на следующий год.

Принятый парламентом бюджет-2026 фиксирует доходы в размере 2 трлн 918 млрд грн, тогда как расходы достигнут 4 трлн 781 млрд грн. Дефицит увеличен почти на 6 млрд до рекордных 1,9 трлн грн, что составляет 18,5% ВВП. Потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн, то есть фактически половину всех расходов страны. Минимальная зарплата вырастет до 8 647 грн, а прожиточный минимум – до 3 209 грн. Правительство прогнозирует инфляцию на уровне 9,9%, а средний курс 45,7 грн за доллар и 49,4 грн за евро.

Елена Соседка, оценивая бюджет страны на следующий год, отметила, что это скорее бюджет выживания, чем развития, ведь он будет прямо зависеть от стабильности внешнего финансирования. 

Это реалистичный бюджет военного времени, но он оставляет экономику чрезвычайно чувствительной к любым внешним колебаниям. Более 2 триллионов гривен финансирования от партнеров – это беспрецедентная цифра. Если хотя бы часть этого ресурса задержится, мы сразу почувствуем это на валютном рынке 

– предупредила Елена Соседка.

Финтехэксперт подчеркивает, что среди заложенных параметров именно курс гривны станет одним из ключевых индикаторов экономической стабильности. 

При условии сохранения текущих темпов финансирования и контролируемой инфляции мы можем ожидать, что среднегодовой курс в 2026 году будет колебаться в диапазоне 46–48 гривен за доллар. В пиковые периоды выплат и задержек траншей возможны краткосрочные проседания до 49 гривен, но оснований для выхода за пределы 50 гривен сегодня нет 

– прогнозирует Елена Соседка.

Что касается евро, финтехэксперт считает, что колебания будут еще более зависимыми от поведения доллара и монетарной политики Европейского центрального банка.

Средний курс евро будет в пределах 49–52 гривен. Однако стоит понимать, если Европа продолжит цикл повышения ставок, давление на гривну со стороны этой валюты усилится 

– отметила Елена Соседка.

По мнению финтехэксперта, главными финансовыми рисками в следующем году остаются инфляционное давление, рекордный дефицит и высокая зависимость бюджета от внешних вливаний.

Экономика продолжает работать в режиме устойчивости, а не роста. Бизнесу стоит закладывать в свои планы повышенную волатильность валютного рынка и ориентироваться на консервативные сценарии 

– советует Елена Соседка.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Конкорд Банк
Елена Соседка
Европейский центральный банк
Верховная Рада