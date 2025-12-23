ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Киев • УНН
ЦИК возобновила работу Государственного реестра избирателей, что является базовым условием для проведения выборов. Это позволит актуализировать реестр с учетом демографических изменений во время войны, сообщил Арахамия.
Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и подчеркнул, что обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов, передает УНН.
Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие - его актуализации
По его словам, обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов.
Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно
Напомним
Ранее в ЦИК указали, что проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. Сейчас законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.