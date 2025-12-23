$42.150.10
ru
15:52 • 372 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 1062 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 5374 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 17244 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 16183 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 21696 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 14683 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16461 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22065 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37714 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

ЦИК возобновила работу Государственного реестра избирателей, что является базовым условием для проведения выборов. Это позволит актуализировать реестр с учетом демографических изменений во время войны, сообщил Арахамия.

ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия

Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и подчеркнул, что обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов, передает УНН.

Сегодня, впервые за время полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие - его актуализации 

- сообщил Арахамия.

По его словам, обновление реестра избирателей — одно из базовых условий проведения любых выборов.

Стефанчук: закон о выборах в условиях войны будет одноразовым22.12.25, 23:59 • 3758 просмотров

Война сильно повлияла на демографические показатели, и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно 

- резюмировал глава фракции "Слуга народа".

Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов22.12.25, 17:26 • 3564 просмотра

Напомним

Ранее в ЦИК указали, что проведение выборов в Украине возможно только при наличии мирных условий и соответствующих законодательных изменений. Сейчас законодательство рассчитано на мирное время и требует пересмотра с учетом военных и послевоенных реалий.

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Украина