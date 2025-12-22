Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов

$42.250.09
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 8260 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 8984 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 11845 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 14572 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 15509 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 16964 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 15762 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12700 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11912 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8722 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 25381 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 27661 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 20969 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 18854 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10133 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 8228 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 19012 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 56694 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 78727 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 112996 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2328 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 27809 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 25526 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32121 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 32953 просмотра
Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов

Киев • УНН

 • 492 просмотра

Фракции и группы Верховной Рады пригласили делегировать по два представителя в рабочую группу. Она займется подготовкой проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.

Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов

Во фракции и группы Верховной Рады поступило приглашение делегировать по два представителя в рабочую группу по подготовке проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Подробности

Во фракции и группы Рады (убежден, что в ЦИК, и в различные ОО также) пришло приглашение от Александра Корниенко предоставить по 2 представителя в рабочую группу по законодательному обеспечению особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине

- написал Железняк.

По его словам, фракции и группы должны делегировать по два представителя до 24 декабря.

Как указывается в письме, "с целью подготовки согласованных предложений представителей депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде и других заинтересованных сторон относительно законодательного обеспечения особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, прошу делегировать для включения в персональный состав Рабочей группы двух уполномоченных представителей от каждой фракции/группы".

Напомним

В Верховной Раде создают рабочую группу для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения.

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина