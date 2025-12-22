Руководство Рады обратилось к фракциям и группам ВР относительно делегирования представителей в рабочую группу по подготовке выборов
Киев • УНН
Фракции и группы Верховной Рады пригласили делегировать по два представителя в рабочую группу. Она займется подготовкой проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.
Во фракции и группы Верховной Рады поступило приглашение делегировать по два представителя в рабочую группу по подготовке проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Подробности
Во фракции и группы Рады (убежден, что в ЦИК, и в различные ОО также) пришло приглашение от Александра Корниенко предоставить по 2 представителя в рабочую группу по законодательному обеспечению особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине
По его словам, фракции и группы должны делегировать по два представителя до 24 декабря.
Как указывается в письме, "с целью подготовки согласованных предложений представителей депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде и других заинтересованных сторон относительно законодательного обеспечения особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине, прошу делегировать для включения в персональный состав Рабочей группы двух уполномоченных представителей от каждой фракции/группы".
Напомним
В Верховной Раде создают рабочую группу для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения.