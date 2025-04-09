Слуга народа

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26235 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Откат в 3,4 млн грн за непрепятствование восстановлению на Сумщине: есть новый подозреваемый

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Рада сегодня повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета

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Украинские власти изучают европейские модели избирательного права для проведения выборов после войны. Рассматриваются варианты электронного, почтового голосования и голосования по доверенности для 6,5 млн перемещенных лиц.

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