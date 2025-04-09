Слуга народа

Нардеп Куницкий, который уже 3 месяца не возвращается из США, выехал на основании "недельной командировки" от ВР - СМИ

Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий выехал в США 23 сентября и до сих пор не вернулся в Украину. Это произошло после того, как ГБР начало расследование относительно его предыдущего длительного пребывания в Израиле.