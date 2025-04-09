Слуга народа

На сессии Киеврады депутаты блокировали трибуну, требуя отставки Бондаренко, который является свидетелем по делу о коррупции. Кличко сообщил о тайном голосовании 8 апреля.
Депутат от "Слуги народа" Инна Свириба отказалась от мандата. ЦИК признал избранным депутатом Сергея Мельника, следующего по очереди в избирательном списке партии под №149.
В Комитете ВР по нацбезопасности опровергли информацию о разработке законопроекта о постановке на военный учет с 14 лет. Народный депутат Саврасов заявил, что его "интервью" о таком законопроекте - фейк.
Инна Свириба стала народным депутатом вместо Ирины Кормышкиной, которая досрочно прекратила полномочия. Свириба была следующей по очередности в списке "Слуги народа" под номером 148.
Нардеп Наталья Пипа обратилась к ректору ЛНУ из-за обвинений преподавателя Иосифа Лося в домогательствах. Бывшая студентка университета публично заявила о домогательствах с его стороны 10 лет назад.
Верховная Рада проголосовала за прекращение полномочий депутата Ирины Кормышкиной. На ее место могут претендовать следующие по списку представители «Слуги Народа» - Сверба, Мельник или Палийчук.
В Верховную Раду внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий нардепа Ирины Кормышкиной. Ранее ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении и внесении недостоверных данных в декларации.
Евгений Петруняк обратился к правоохранителям из-за «надругательства над госсимволами» на табличке в кабинете Дона Бейкона. Табличку с нецензурной надписью на фоне флага Украины подарили конгрессмену украинские ветераны.
Депутат от "Слуги народа" Ирина Кормышкина подала заявление о сложении депутатских полномочий. Ей и ее мужу сообщили о подозрениях в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества на 17 млн грн.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он отметил, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.
Первый заместитель председателя ВР опроверг заявления о проведении выборов 26 октября. Выборы возможны не ранее чем через полгода после отмены военного положения.
Председатель фракции "Слуга народа" напомнил о невозможности проведения выборов во время военного положения. Выборы могут состояться не ранее чем через 6 месяцев после его завершения.
Спикер ВР Руслан Стефанчук заявил о блокировании работы парламента фракцией "Европейская Солидарность". Из-за блокирования не состоялось обсуждение вопросов образования, зарплат учителей и обучения детей в укрытиях.
САП начала производство в отношении нардепа Романа Каптелова из-за незадекларированной недвижимости его семьи в Москве. Дело касается проживания жены и детей в рф, а также доходов жены от российского госучреждения.
В КГГА заявили, что нет сертифицированного сооружения для установки на остановках общественного транспорта. Депутаты же предлагают перенять опыт Харькова и других городов по работе транспорта.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия присутствовал на инаугурации Трампа в ротонде Капитолия. Он стал одним из немногих иностранных высокопоставленных гостей вместе с Борисом Джонсоном и Джорджией Мелони.
В начале февраля в Вашингтоне состоится «Украинская неделя». По словам Давида Арахамии, там планируют провести основные переговоры с новой командой Трампа.
Депутаты и ЦПД при СНБО опровергли информацию о возможной мобилизации 18-летних студентов после прохождения БЗВП. В Украине мобилизация возможна только с 25 лет, даже для тех, кто прошел военную подготовку.
Соглашения по безопасности усиливают Украину оружием и финансами, но конечной целью должно быть вступление в НАТО. Недавние визиты лидеров Великобритании и Италии демонстрируют усиление поддержки Украины.
В Верховной Раде отсутствуют законодательные инициативы по изменению возрастной категории мобилизационного ресурса. Депутаты отмечают важность получения обещанного оружия от партнеров и разрешения на его использование.
За 5 лет более 20 депутатов пропустили более половины голосований в Верховной Раде. Федор Христенко не появляется в парламенте почти 3 года, а 11 нардепов объявлены в розыск.
Парламент вызвал министра социальной политики Оксану Жолнович.
Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий выехал в США 23 сентября и до сих пор не вернулся в Украину. Это произошло после того, как ГБР начало расследование относительно его предыдущего длительного пребывания в Израиле.
Европарламент начал подготовку резолюции по системной дезинформации и исторических фальсификаций со стороны РФ. Документ разоблачает попытки России вмешиваться в политику ЕС, США и других стран через кибератаки и манипуляции.
Международный Реестр убытков от российской агрессии принимает заявления о поврежденном жилье через «Дію». Первые выплаты могут начаться в 2027 году после создания Компенсационной комиссии.
Бывшему руководителю УСР в Сумской области сообщили о подозрении в пособничестве нардепу в получении взятки. По данным следствия, депутат требовал 14% от суммы ремонта водопровода в Ахтырском районе.
Верховная Рада повторно рассмотрит постановление об исключении Бойко из комитета по правам человека. «Слуга народа» показала самый высокий процент голосования за это решение, другие фракции призывают поддержать.
Украинские власти изучают европейские модели избирательного права для проведения выборов после войны. Рассматриваются варианты электронного, почтового голосования и голосования по доверенности для 6,5 млн перемещенных лиц.
В Украине продолжается работа над созданием нового суда для рассмотрения административных дел, что является требованием МВФ. Верховная Рада отправила на доработку все три законопроекта о создании Высшего административного суда.
Фракция «Слуга народа» рекомендовала премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышова на должность министра объединения украинцев. Чернышов сейчас занимает должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».