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Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из Олешек

Киев • УНН

 • 3464 просмотра

Стороны договорились о тишине, гуманитарной помощи и свободном выезде гражданских из Олешек. Операция будет сложной и поэтапной.

Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из Олешек
Фото иллюстративное

Украина и Россия договорились о "режиме тишины" в Олешках, с которого начнётся операция по спасению заблокированных в оккупированном городе украинцев. О подробностях 23 октября рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает УНН.

Операция предусматривает  доставку гуманитарной помощи и обеспечение свободного передвижения гражданских, и, по словам Лубинца, простой она не будет.

Мелания Трамп присоединилась к переговорам по спасению людей в Олешках

Как сообщил украинский омбудсмен, первая леди США Мелания Трамп выступила с заявлением о начале гуманитарной миссии, направленной на спасение людей, которые остаются в Олешках. Он  подтвердил соответствующие договорённости и выразил благодарность американской стороне за участие в переговорном процессе.

"Во-первых, я подтверждаю это заявление и лично благодарю Меланию Трамп и её команду за усилия, лидерство и координацию между двумя переговорными группами Украины и российской федерации по достижению договорённостей", — заявил Лубинец.

Он уточнил, что лично представлял украинскую сторону во время переговоров. В то же время от российской стороны переговоры проводила Яна Лантратова. По словам омбудсмена, сторонам удалось достичь договорённостей об организации гуманитарной миссии, которая должна помочь гражданскому населению в Олешках.

Режим тишины, гуманитарная помощь и передвижение гражданских: о чём договорились стороны

Лубинец сообщил, что достигнутые договорённости предусматривают три основных направления гуманитарной миссии. Прежде всего стороны договорились об обеспечении режима тишины, необходимого для реализации гуманитарных мероприятий.

Кроме того, в Олешки планируют доставить гуманитарный груз для гражданского населения. Третьим пунктом договорённостей стало обеспечение возможности свободного передвижения людей из населённого пункта.

"В рамках нашего соглашения, во-первых, будет обеспечен режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек", — сообщил омбудсмен.

Лубинец не уточнил конкретных сроков реализации каждого из пунктов договорённостей, объёмов гуманитарной помощи и количества людей, которые смогут воспользоваться возможностью выезда.

Гуманитарная операция будет сложной и будет проходить постепенно

Отдельно уполномоченный Верховной Рады по правам человека обратил внимание на сложность предстоящей операции. По его словам, её реализация потребует поэтапного подхода. Он также призвал общественность ответственно относиться к распространению информации о ходе гуманитарной миссии.

"Я прошу всех с пониманием отнестись к распространению публичной информации о проведении этой гуманитарной миссии. Об Олешках сейчас знает весь мир. Операция будет проходить постепенно, она максимально сложна для реализации", — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что, несмотря на достигнутые договорённости, проведение гуманитарной миссии потребует дальнейшей координации между сторонами. Детали относительно конкретных маршрутов передвижения гражданских и организации доставки помощи омбудсмен пока не обнародовал.

Лубинец пообещал информировать украинцев о результатах операции

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека подчеркнул, что украинская сторона продолжает прилагать усилия для спасения граждан, которые остаются в Олешках. По его словам, общество будет получать информацию о ходе гуманитарной миссии и её результатах.

"Я буду информировать украинское общество, буду показывать результаты проведения этой операции. И по состоянию на сегодня украинская сторона сделала и делает всё, чтобы спасти граждан, которые находятся в Олешках", — подытожил Лубинец.

Напомним

Ранее глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время начнётся операция по деблокированию населённого пункта Олешки.

Александра Василенко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Война в Украине
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Олешки
Украина