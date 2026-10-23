Операція буде максимально складною: Лубінець розповів, як евакуюватимуть людей з Олешок

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Україна та росія домовилися про "режим тиші" в Олешках, з якого розпочнеться операція з порятунку заблокованих в окупованому місті українців. Про подробиці 23 жовтня розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує УНН.

Операція передбачає доставлення гуманітарної допомоги та забезпечення вільного пересування цивільних й, за словами Лубінця, простою не буде.

Меланія Трамп долучилася до переговорів щодо порятунку людей в Олешках

Як повідомив український омбудсмен, перша леді США Меланія Трамп виступила із заявою про початок гуманітарної місії, спрямованої на порятунок людей, які залишаються в Олешках. Він підтвердив відповідні домовленості та висловив вдячність американській стороні за участь у переговорному процесі.

"Перше, я підтверджую цю заяву та дякую особисто Меланії Трамп та її команді за зусилля, лідерство і координацію між двома перемовними групами України та російської федерації щодо досягнення домовленостей", — заявив Лубінець.

Він уточнив, що особисто представляв українську сторону під час переговорів. Водночас від російської сторони перемовини проводила Яна Лантратова. За словами омбудсмена, сторонам вдалося досягти домовленостей щодо організації гуманітарної місії, яка має допомогти цивільному населенню в Олешках.

Режим тиші, гуманітарна допомога та пересування цивільних: про що домовилися сторони

Лубінець повідомив, що досягнуті домовленості передбачають три основні напрямки гуманітарної місії. Насамперед сторони домовилися про забезпечення режиму тиші, необхідного для реалізації гуманітарних заходів.

Крім того, до Олешок планують доставити гуманітарний вантаж для цивільного населення. Третім пунктом домовленостей стало забезпечення можливості вільного пересування людей із населеного пункту.

"У рамках нашої угоди, перше, буде забезпечено режим тиші. Друге, буде доставлений гуманітарний вантаж в Олешки. Третє, буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок", — повідомив омбудсмен.

Лубінець не уточнив конкретних термінів реалізації кожного з пунктів домовленостей, обсягів гуманітарної допомоги та кількості людей, які зможуть скористатися можливістю виїзду.

Гуманітарна операція буде складною та проходитиме поступово

Окремо уповноважений Верховної Ради з прав людини звернув увагу на складність майбутньої операції. За його словами, її реалізація потребуватиме поетапного підходу. Він також закликав громадськість відповідально ставитися до поширення інформації про перебіг гуманітарної місії.

"Я прошу всіх з розумінням віднестись до розповсюдження публічної інформації щодо проведення цієї гуманітарної місії. Про Олешки зараз знає весь світ. Операція буде відбуватись поступово, вона максимально складна для реалізації", — наголосив Лубінець.

Він додав, що, попри досягнуті домовленості, проведення гуманітарної місії потребуватиме подальшої координації між сторонами. Деталей щодо конкретних маршрутів пересування цивільних та організації доставлення допомоги омбудсмен наразі не оприлюднив.

Лубінець пообіцяв інформувати українців про результати операції

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що українська сторона продовжує докладати зусиль для порятунку громадян, які залишаються в Олешках. За його словами, суспільство отримуватиме інформацію про перебіг гуманітарної місії та її результати.

"Я буду інформувати українське суспільство, буду показувати результати проведення цієї операції. І станом на сьогодні українська сторона зробила і робить все, щоб врятувати громадян, які знаходяться в Олешках", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо

Раніше голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія повідомив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки.