В ближайшее время начнётся операция по деблокированию Олешек - Арахамия
Киев • УНН
В Олешках готовят операцию по деблокированию и гуманитарные коридоры. С 29 октября там действует временное перемирие для эвакуации гражданских.
В ближайшее время начнётся операция по деблокированию населённого пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, передаёт УНН.
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По его словам, для достижения цели в ближайшее время будет установлен режим прекращения огня, о чём ранее сообщила первая леди США Мелания Трамп.
Её целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских лиц и доставки помощи. Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особенно хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп
Он добавил: подробности проведения операции, а также информацию о ходе самой операции может предоставлять Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Напомним
С 29 октября в Олешках Херсонской области будет действовать временное перемирие для гуманитарной помощи и эвакуации. Договорённости были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.