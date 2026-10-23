В ближайшее время начнётся операция по деблокированию Олешек - Арахамия

В ближайшее время начнётся операция по деблокированию населённого пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, передаёт УНН.

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По его словам, для достижения цели в ближайшее время будет установлен режим прекращения огня, о чём ранее сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Её целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских лиц и доставки помощи. Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особенно хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп - говорится в публикации Арахамии.

Он добавил: подробности проведения операции, а также информацию о ходе самой операции может предоставлять Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним

С 29 октября в Олешках Херсонской области будет действовать временное перемирие для гуманитарной помощи и эвакуации. Договорённости были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.