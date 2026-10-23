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В ближайшее время начнётся операция по деблокированию Олешек - Арахамия

Киев • УНН

 • 702 просмотра

В Олешках готовят операцию по деблокированию и гуманитарные коридоры. С 29 октября там действует временное перемирие для эвакуации гражданских.

В ближайшее время начнётся операция по деблокированию Олешек - Арахамия

В ближайшее время начнётся операция по деблокированию населённого пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей. Об этом сообщил в Telegram глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия, передаёт УНН.

Подробности

По его словам, для достижения цели в ближайшее время будет установлен режим прекращения огня, о чём ранее сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Её целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданских лиц и доставки помощи. Это был длительный процесс, в котором приняли участие многие люди на разных политических уровнях. Особенно хотим отметить роль Папы Римского и первой леди США Мелании Трамп

- говорится в публикации Арахамии.

Он добавил: подробности проведения операции, а также информацию о ходе самой операции может предоставлять Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Напомним

С 29 октября в Олешках Херсонской области будет действовать временное перемирие для гуманитарной помощи и эвакуации. Договорённости были достигнуты при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Эвакуация
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Олешки
Херсонская область
Соединённые Штаты
Украина